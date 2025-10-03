“اضبط الآن” .. تردد قناة أون تايم سبورت 2025 على النايل سات والعرب سات HD

تُعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية المصرية، حيث نجحت في أن تكون الخيار الأول لعشاق كرة القدم والرياضات المختلفة في مصر والعالم العربي. تقدم القناة تغطية مميزة لأهم البطولات المحلية والإقليمية، إلى جانب استديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الرياضة والإعلام الرياضي.

نبذة عن القناة

انطلقت قناة أون تايم سبورت لتكون منصة رياضية متكاملة تهدف إلى تغطية المباريات والبطولات بجودة عالية، مع التركيز على الدوريات المصرية مثل الدوري الممتاز، وكأس مصر، بالإضافة إلى بعض البطولات الأفريقية. كما توفر القناة محتوى رياضي متنوع يشمل برامج تحليلية، تقارير، وحوارات مع أبرز اللاعبين والمدربين.

تردد القناة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11861 رأسي (V) 27500 5/6 HD عرب سات 12379 أفقي (H) 27500 5/6 HD

مميزات قناة أون تايم سبورت

بث مجاني عبر الأقمار الصناعية بدون تشفير.

جودة صورة وصوت عالية HD وSD.

تغطية شاملة لمختلف الرياضات، وعلى رأسها كرة القدم.

استديوهات تحليلية متميزة تضم خبراء رياضيين.

حقوق بث حصرية لعدد من البطولات المحلية.

طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت على الرسيفر

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختيار “تركيب” ثم “إضافة تردد جديد”. إدخال بيانات التردد (نايل سات أو عرب سات) بدقة. الضغط على “بحث” أو “Scan”. حفظ القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.

البطولات التي تنقلها قناة أون تايم سبورت

الدوري المصري الممتاز.

بطولة كأس مصر.

كأس السوبر المصري.

بعض مباريات المنتخبات المصرية الودية والرسمية.

برامج رياضية وتحليلية خاصة ببطولات قارية وعالمية.

قناة أون تايم سبورت تمثل اليوم النافذة الأبرز لمتابعة الرياضة المصرية والعربية، بفضل محتواها المتميز وجودة بثها وتغطيتها الواسعة للبطولات. ومع الترددات الجديدة لعام 2025 على نايل سات وعرب سات، أصبح بإمكان المشاهدين متابعة القناة بسهولة من مختلف المناطق.