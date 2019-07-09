اضبط الآن.. تردد قناة الحرة Alhurra الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

تردد قناة الحرة alhurra الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد، يبحث عنه عدد كبير عبر محركات البحث باستمرار، نظرًا لأن قناة الحرة تتميز بتقديم خدمة إخبارية هادفة ذات مصداقية عالية دون تضليل أو تحيز لفئة أو حزب معين حيث تعرض الأخبار الهامة والسياسية المختلفة، حيث توجه القناة بثها للعالم العربي وتقدم محتواها بلغة عربية فصحى، وتهتم بعرض ومناقشة الأحداث الواقعة في دول الصراع العربي من خلال برامجها الحوارية ذات الصبغة السياسية المتميزة بالشفافية والوضوح واحترام عقلية المشاهدين والتى يقدمها نخبة كبيرة من الإعلاميين والمذيعين، كما تحرص قناة الحرة alhurra على تحقيق أهدافها التنموية وفق استراتيجية محكمة تسير عليها.

نبذة عن قناة الحرة alhurra

انطلق البث التليفزيوني لقناة الحرة عام 2004، وهي تعمل بتمويل أجنبي من الولايات المتحدة الأمريكية، أسسها شخص يدعى “نورمان جويل باتيز”، وتوجه بثها التليفزيوني للدول العربية والشرق الأوسط، من خلال جميع برامجها التي يتم فيها الحوار باللغة العربية، حيث تعمل القناة على تحقيق أهدافها الإعلامية وفق استراتيجية متطورة لنشر الحقائق بموضوعية وحيادية تامة، فهي تقدم برامج متخصصة في الشأن الإقتصادي والسياسي والإجتماعي.

ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة الحرة alhurra

حديث الخليج.

مختلف عليه.

داخل واشنطن.

إسلام حر.

عاصمة القرار.

في الممنوع.

تردد قناة الحرة alhurra الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

تعمل قناة الحرة من خلال هذا التردد على يوميًا على مدار اليوم بتقديم النشرات الإخبارية والبرامج المختلفة مجانًا بدون اشتراك شهري أو تشويش وتقطيع في البث.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11257(H) 27500 أفقي 5/6 نايل سات 11257 (H) 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11938(V) 27500 عمودي 5/6 عرب سات 11938 (V) 27500 عمودي 5/6 هوت بيرد 12226 (V) 27500 عمودي 3/4

البث المباشر لقناة الحرة alhurra

تتيح قناة الحرة متابعة بثها الفضائي وكافة الأخبار العاجلة والنشرات الإخبارية، من خلال بثها المباشر الخاص بالقناة عبر موقعها الرسمى “الحرة” والذى يعمل على مدار اليوم دون توقف.