اضبط الآن.. تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia المفتوحة 2019 على جميع الأقمار الصناعية

تحظى قناة الرياضية المغربية Arriadia بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي عامة ودولة المغرب خاصة، فهي تهتم بنقل وتغطية كافة الأحداث الرياضية على الساحة العربية بشكل دائم ومستمر من خلال قوالبها البرامجية التليفزيونية المختلفة، كما تمتلك القناة حقوق بث العديد من المباريات الحصرية المختلفة مثل بطولات الدوري المغربي لمحترفي كرة القدم وايضًا نقل مباريات المنتخبات المغربية في جميع المنافسات والبطولات المتعددة، وايضًا تهتم القناة بنقل مباريات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال هذه الأيام للمرة الخامسة، إلى جانب ذلك فهى تحرص على أن تحظى باهتمام المشاهد من خلال تلبية رغباته وميوله وحرصها على عرض المحتوى الذي يتناسب مع أذواق المشاهدين.
تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia
تحرص قناة الرياضية المغربية Arriadia على تغطية كافة الأخبار الرياضية تغطية شاملة بحيث تقدم اخر احداث ومستجدات الألعاب الرياضية المختلفة، فهي تعمل على بث محتواها البرامجي والرياضي يوميًا على مدار 24 ساعة مجانًا بدون اشتراك شهري، ودائمًا ما تحرص على بث المباريات التنافسية للألعاب الرياضية المختلفة التي ينجذب إليها المشاهدين، حتى تمكنت من منافسة العديد من القنوات التى تقدم نفس المحتوى وباتت ضمن أبرز القنوات الرياضية المغربية التى يتابعها الكثير من الجماهير في الوطن العربي.
تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia على النايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11476(V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|FEC
|3/4
تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia على عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12683 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|FEC
|3/4
تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia على هوت بيرد
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|التردد
|10873 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|FEC
|3/4
البث المباشر لقناة الرياضية المغربية Arriadia
تتيح قناة الرياضية المغربية Arriadia خدمة البث المباشر عبر موقعها الرسمى “الرياضية المغربية” حيث يتمكن من خلاله المشاهدين متابعة كافة المباريات التي تعرض على شاشتها عبر خدمة البث المباشر للقناة بكل سهولة ويسر، بجانب ذلك فهي تعرض لمتابعيها مواعيد المباريات والدوريات المتاحة على شاشتها.
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