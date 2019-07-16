اضبط الآن.. تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia المفتوحة 2019 على جميع الأقمار الصناعية

تحظى قناة الرياضية المغربية Arriadia بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي عامة ودولة المغرب خاصة، فهي تهتم بنقل وتغطية كافة الأحداث الرياضية على الساحة العربية بشكل دائم ومستمر من خلال قوالبها البرامجية التليفزيونية المختلفة، كما تمتلك القناة حقوق بث العديد من المباريات الحصرية المختلفة مثل بطولات الدوري المغربي لمحترفي كرة القدم وايضًا نقل مباريات المنتخبات المغربية في جميع المنافسات والبطولات المتعددة، وايضًا تهتم القناة بنقل مباريات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال هذه الأيام للمرة الخامسة، إلى جانب ذلك فهى تحرص على أن تحظى باهتمام المشاهد من خلال تلبية رغباته وميوله وحرصها على عرض المحتوى الذي يتناسب مع أذواق المشاهدين.

تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia

تحرص قناة الرياضية المغربية Arriadia على تغطية كافة الأخبار الرياضية تغطية شاملة بحيث تقدم اخر احداث ومستجدات الألعاب الرياضية المختلفة، فهي تعمل على بث محتواها البرامجي والرياضي يوميًا على مدار 24 ساعة مجانًا بدون اشتراك شهري، ودائمًا ما تحرص على بث المباريات التنافسية للألعاب الرياضية المختلفة التي ينجذب إليها المشاهدين، حتى تمكنت من منافسة العديد من القنوات التى تقدم نفس المحتوى وباتت ضمن أبرز القنوات الرياضية المغربية التى يتابعها الكثير من الجماهير في الوطن العربي.

تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11476(V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12683 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية Arriadia على هوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد التردد 10873 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

البث المباشر لقناة الرياضية المغربية Arriadia