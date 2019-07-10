اضبط الآن تردد قناة سي بي سي دراما Cbc Drama الجديد 2019 على النايل سات لمتابعة المسلسلات الحصرية

تردد قناة سي بي سي دراما Cbc Drama الجديد 2019 على النايل سات، والذي لاقى بحثًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وخلال فترة عرض الأعمال الدرامية الجديدة كل عام وتحديدًا في شهر رمضان المبارك، حيث تحرص قناة سي بي سي دراما على عرض العديد من المسلسلات الدرامية الحصرية من خلال شاشتها، كما استطاعت خلال الفترة الماضية أن تستقطب عددًا كبير من المشاهدين والمتابعين في مصر والوطن العربي، وأصبحت ضمن الكيانات الهامة في مجال البث الفضائي والإعلام، حيث يرجع ذلك لقوتها الإنتاجية الكبيرة وإدارتها القوية التى تهتم بعرض المحتوى التليفزيوني بشكل ملفت وجذاب يختلف عن مثيلها من القنوات الدرامية الأخرى.

نبذة عن قناة سي بي سي دراما Cbc Drama

انطلق البث التلفزيوني لقناة سي بي سي دراما عام 2011، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، يديرها رجل الأعمال محمد الأمين صاحب مجموعة قنوات سي بي سي Cbc، وهى قناة متخصصة في تقديم المسلسلات الدرامية المصرية والعربية، فهي تقدم باقة متنوعة من المسلسلات المختلفة، فنجدها تعرض المسلسلات التي تتناول الجانب الإجتماعي للأسرة حيث يهتم هذا النوع من الأعمال الدرامية بمناقشة المشكلات العائلية وأبرز ما تم عرضه في هذا القالب هو مسلسل “سابع جار”، وتارة أخرى تهتم القناه بعرض مسلسلات ذات حبكة درامية ممزوج بالإثارة والغموض، واستطاعت من خلال هذا التنوع أن تجذب أنظار ملايين المشاهدين والمتابعين إلى شاشتها، وساهمت في تلبية أذواقهم وعرض ما يناسب رغباتهم وميولهم، واحتلت بذلك مكانة عالية بين القنوات الأخرى المماثلة لها.

ومن أبرز المسلسلات التي تعرض على قناة سي بي سي دراما هذه الفترة:

مسلسل كارمن.

مسلسل لمس أكتاف.

مسلسل تفاحة آدم.

مسلسل على ويكا.

مسلسل طلعت روحي.

مسلسل حجر جهنم.

مسلسل أحلام عادية.

تردد قناة سي بي سي دراما Cbc Drama الجديد 2019 على النايل سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11488(V) 27500 عمودي 3/4 نايل سات 11919(H) 27500 أفقي 5/6

البث المباشر لقناة سي بي سي دراما

وتتيح القناة لمشاهديها إمكانية متابعة كافة ما يعرض على قناتها الفضائية من خلال البث المباشر للقناة عبر موقعها الرسمى “Cbc drama“، وايضًا التعرف على مواعيد المسلسلات.