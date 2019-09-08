اضبط الآن| تردد قناة شهامة الفضائية Shahma TV 2019 على نايل سات







تردد قناة شهامة الفضائية السعودية لعام 2019، والتي تقدم محتوى متنوع يناسب جميع الأسرة من برامج ثقافية وسياسية واقتصادية وغيرها من البرامج المتنوعة، التي تُذاع على مدار اليوم طوال الأسبوع، ويملك حالياً قناة شهامة سفير سويهري الهذلي، والمدير العام للقناة/ هو موسى العقيلي، وتقدم في الوقت الحالي قناة شهامة العديد من البرامج الثقافية والإخبارية الجديدة والتي تنقل فيها جميع أخبار الخليج العربي، والوطن العربي للمشاهدين والمتابعين لها، وسوف نقدم لكم في الأسطر التالية تردد قناة شهامة الجديد على نايل سات 2019.







تردد قناة شهامة 2019:

تتبع قناة شهامة مجموعة قنوات شهامة الإعلامية المُتميزة، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع واستخدام التقنية الحديثة في بث جميع البرامج على مدار اليوم، حيث تقدم قناة شهامة البث بصورة عالية الجودة والنقاءHD ، وتعتبر قناة شهامة الفضائية السعودية وقناة الساحة الفضائية السعودية من القنوات الهامة داخل المملكة العربية السعودية، وأما عن تردد قناة شهامة الفضائية الجديد على نايل سات فهو كالتالي:







نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11334 27500 H 3/4

نبذة عن برامج قناة شهامة 2019:







1- برامج ثقافية، والتي يقدمها راشد القناص.

2- برامج سياسية، والتي يقدمها طلال الفرد.

3- برامج اقتصادية، والتي يقدمها عدنان كلكتاوي.

4- برامج منوعات، والتي يقدمها عدد كبير من الإعلاميين المختلفين.

بالإضافة إلى نقل الأحداث المباشرة واللقاءات السياسية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وغيرها العديد من المناسبات العامة والخاصة ويمكنك أيضا متابعة قناة شهامة الفضائية على حساب تويتر الخاص بها.