اضبط الآن| تردد قناة طيور الجنة بيبي Toyor Baby 2019 على نايل سات ومشاهدة أجمل كليبات الأطفال

تردد قناة طيور بيبي للأطفال 2019 الجديد على نايل سات، الذي يبحث عنه فئة كبيرة من أطفال الوطن العربي حيث تم غلق قناة طيور الجنة بيبي في الفترة الأخيرة، وتغيير تردد القناة عدة مرات آنذاك وقد تم إعادة البث منذ عدة أشهر ماضية، يملكها المهندس خالد مقداد وهي تابعة لقناة طيور الجنة، وقد تم تأسيسها خصيصا للأطفال منذ عام 2008، وسوف نضع لكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي لعام 2019.

تردد قناة طيور الجنة بيبي Toyor Baby 2019:

رفعت قناة طيور الجنة بيبي شعار (عالمي الاحلى) وهو يقصد عالم الطفولة الجميل، وتقدم قناة طيور الجنة بيبي العديد من البرامج والأغاني والأناشيد المتنوعة على مدار 24 ساعة، وتتيح أيضا قناة طيور الجنة بيبي 2019 عرض الرسائل القصيرة في الشريط أسفل الشاشة لاستقبال تهانئ الأهل لأطفالهنم وتهانئ النجاح والتفوق وأعياد الميلاد لجميع أطفال الوطن العربي،ويمكنك أيضا متابعة البث المباشر من خلال الموقع الرسمي لقناة طيور الجنة بيبي 2019، وأما عن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2019 فهو الأتي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11393 11315 27500 V 3/4

كليبات قناة طيور الجنة بيبي 2019:

تقدم قناة طيور الجنة بيبي بتقديم مجموعة من الكليبات المتنوعة، التي تهدف إلى تعليم الأرقام والحروف ومعرفة تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة ومعرفة آداب الحديث، وآداب الكلام من خلال بعض الكليبات الكرتونية التي يتم بثها على مدار الساعة مثل:

1- كليب إيدي.

2- كليب السرقة.

3- كليب البومة.

4- كليب الأشكال.

5- كليب الحيوانات الأليفة.

وهي تذاع مرة أخرى أيضا على قناة طيور الجنة الأولى على مدار اليوم.