“اضبط الآن” .. تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية بجودة HD

تُعد قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز القنوات العربية الموجهة للصغار، حيث استطاعت منذ انطلاقها أن تترك بصمة قوية في عالم الإعلام المخصص للأطفال، بفضل ما تقدمه من محتوى ممتع وتعليمي في نفس الوقت. ومع التحديثات المستمرة للترددات، سنستعرض لكم أحدث تردد لقناة ماجد 2025 لضمان استقبالها بجودة عالية.

قناة ماجد للأطفال

انطلقت قناة ماجد من أبوظبي لتكون منصة تجمع بين الترفيه والتعليم للأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي. وتستند القناة في محتواها إلى تقديم رسوم متحركة عربية أصيلة وأخرى مدبلجة، بالإضافة إلى برامج مبتكرة تساعد على غرس القيم والأخلاق الحميدة. ولعل السبب الرئيسي في انتشار القناة هو حفاظها على هوية الطفل العربي، مع الالتزام بتقديم محتوى آمن ومفيد.

وكما أنها تحظى بأهمية كبيرة لدى الأسر العربية، حيث تمثل مصدرًا موثوقًا للترفيه الهادف. فهي لا تقتصر على عرض الرسوم المتحركة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تنمية قدرات الطفل الإبداعية والمعرفية. ومن خلال البرامج التي تجمع بين المتعة والفائدة، تقدم القناة محتوى يساعد الطفل على التفكير الإيجابي، تعلم مهارات جديدة، وفهم القيم المجتمعية بطريقة مبسطة وسهلة.

تردد القناة

فيما يلي أحدث تردد قناة ماجد على النايل سات والعرب سات لاستقبال البث بجودة عالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11526 أفقي H 27500 7/8 HD/SD عرب سات (بدر) 11804 أفقي H 27500 3/4 HD

كيفية ضبط تردد قناة ماجد على جهاز الرسيفر

للاستمتاع بمتابعة برامج قناة ماجد بعد تحديث التردد، يمكن ضبط القناة على الرسيفر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة الرئيسية في جهاز الرسيفر.

اختيار “إعدادات” ثم “إضافة تردد جديد”.

إدخال بيانات التردد كما هو مذكور أعلاه (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز).

الضغط على “بحث” أو “مسح القنوات”.

بعد اكتمال البحث ستظهر قناة ماجد في قائمة القنوات، ويمكن حفظها لمتابعتها بسهولة.

أبرز البرامج التي تعرض على قناة ماجد

تميزت قناة ماجد ببرامجها الكرتونية التي يحبها الأطفال، والتي تجمع بين المتعة والرسالة الهادفة. ومن أبرز ما تقدمه:

فريج : مسلسل كرتوني إماراتي يعرض قصصًا من البيئة الخليجية بطريقة مشوقة.

: مسلسل كرتوني إماراتي يعرض قصصًا من البيئة الخليجية بطريقة مشوقة. المحقق كونان : النسخة المدبلجة من المسلسل الشهير الذي يضيف عنصر التشويق للأطفال الأكبر سنًا.

: النسخة المدبلجة من المسلسل الشهير الذي يضيف عنصر التشويق للأطفال الأكبر سنًا. أبطال الغابة : مغامرات ممتعة تساعد الأطفال على التعرف على الطبيعة والحياة البرية.

: مغامرات ممتعة تساعد الأطفال على التعرف على الطبيعة والحياة البرية. برامج تعليمية قصيرة تركز على الأخلاق والسلوكيات الإيجابية مثل الصدق، التعاون، والإبداع.

مميزات قناة ماجد للأطفال

ما يميز قناة ماجد عن غيرها من القنوات الموجهة للأطفال أنها مجانية ومتاحة لجميع المشاهدين عبر الأقمار الصناعية دون أي رسوم. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم بثًا بجودة عالية سواء على صيغة SD أو HD لتناسب مختلف أنواع أجهزة الاستقبال. كما أن محتواها مصمم ليناسب جميع الفئات العمرية للأطفال، بدءًا من الأعمار الصغيرة وحتى المراهقين، مع الحرص على أن يكون المحتوى آمنًا، ممتعًا، ويعزز الهوية الثقافية العربية.

بدائل قناة ماجد

بالرغم من أن قناة ماجد تحظى بمكانة مميزة، إلا أن هناك عدة قنوات بديلة تقدم محتوى مشابه للأطفال، ومن أبرزها:

Kids 5 : قناة تقدم برامج كرتونية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، مع محتوى يجمع بين المرح والتعليم.

: قناة تقدم برامج كرتونية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، مع محتوى يجمع بين المرح والتعليم. قناة سبيستون : من أقدم القنوات المخصصة للأطفال، وتشتهر بعرض أنمي مدبلج ومسلسلات تعليمية وترفيهية.

: من أقدم القنوات المخصصة للأطفال، وتشتهر بعرض أنمي مدبلج ومسلسلات تعليمية وترفيهية. قناة كراميش : تركز على الأغاني والبرامج الترفيهية للأطفال الأصغر سنًا.

: تركز على الأغاني والبرامج الترفيهية للأطفال الأصغر سنًا. قناة طيور الجنة: قناة عائلية هادفة تشتهر بأناشيدها وبرامجها الغنائية التعليمية.

تعتبر قناة ماجد للأطفال خيارًا مثاليًا لكل أسرة تبحث عن قناة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي في آن واحد. ومن خلال التردد الجديد لعام 2025، أصبح بإمكان المشاهدين استقبال القناة بسهولة وبأفضل جودة ممكنة، ليستمتع الأطفال ببرامجهم المفضلة بشكل مستمر. وبفضل تنوع محتواها ومصداقيتها، تظل قناة ماجد من القنوات الرائدة التي تستحق المتابعة والاهتمام.