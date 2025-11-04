اضبط الآن تردد قناة beIN Sports HD2 الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

لقاء مرتقب بعد قليل يقام على ملعب أنفيلد بين فريق ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025/2026، حيث سيحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على فريق ليفربول الإنجليزي، ومما لاشك فيه أن هذه المباراة لن تخلو من الندية والحماس الكروي بين الفريقين المتنافسين، وذلك لرغبة كل فريق من الفريقين في تحقيق الفوز بنتيجة المباراة خاصة فريق ليفربول لأنها تقام على أرضه ووسط جمهوره,

تردد قناة beIN Sports HD2 الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025م، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025/2026.

ويمكن متابعة ومشاهدة المباراة من خلال ضبط تردد قناة beIN Sport HD2 وذلك كما يلي:-

أولاً:- القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل تردد الموجة: 8PSK.

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

ثانيا:-القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل تردد الموجة: 8PSK.

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

معلق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس beIN Sports الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم 2025/2026 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اسم معلق مباراة اليوم بين فريق ريال مدريد وليفربول، حيث سوف يقوم سعيد الكعبي بالتعليق المميز على المباراة، حيث يعد سعيد الكعبي من الأصوات المميزة في التعليق على المباريات.

و قناة بين سبورت أتش دي 2 هي واحد من مجموعة قنوات بين سبورتس، والتي يسند إليها بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا وعدد من البطولات الأخرى مثل دوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة الملايين من محبي كرة القدم على مستوى العالم.