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اضبط الآن | تردد قنوات السعودية الرياضية KSA Sports 1-2-3-4 2019
اضبط الآن | تردد قنوات السعودية الرياضية KSA Sports 1-2-3-4 2019
أخبار التقنية

اضبط الآن | تردد قنوات السعودية الرياضية KSA Sports 1-2-3-4 2019 على نايل سات وعرب سات وبدر 4

بواسطة مارتينا مينا 0

ترددات قنوات السعودية الرياضية KSA 2019، والتي تبث مباريات الدوري السعودي وتهتم دائما بتقديم تفاصيل مباريات جميع المباريات التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية، وتُبث القنوات الرياضية السعودية KSA Sport على النايل سات وعرب سات وبدر 4 وأيضا قمر اوتروس الذي ظهر حديثاً، ويتم إطلاق البث للقنوات الرياضية السعودية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد وصل عدد متابعي قنوات KSA Sports على تويتر حوالي 735 ألف متابع ويزداد يومياً، وذلك لما تعرضه القناة يومياً من مباريات مُباشرة بخاصية عالية الجودة والوضوح، وسوف نضع لكم في الأسطر القادمة ترددات جميع القنوات السعودية الرياضية 2019 على جميع الأقمار الصناعية التي تعمل في الوقت الحالي.



ترددات قنوات السعودية الرياضية الجديدة KSA لعام 2019:

تعتبر قنوات السعودية الرياضية KSA 1 و KSA 2 ، من القنوات الأكثر متابعة والتي تختص بمجال الرياضة وقد لاقت متابعة كبيرة من محبي الرياضة منذ بداية انطلاقها عام 2002م، وهي تبث جميع المباريات والبرامج الرياضية من خلال نخبة كبيرة من الإعلاميين باللغة العربية، وقد تخصصت قناة KSA في مجال الرياضة فقط مثل الكثير من القنوات الفضائية التي تخصصت في مجالات أخرى متنوعة مثل قناة الساحة، وقناة شهامة السعودية، وقناة أطفال ومواهب الشهيرة للأطفال، وغيرها من القنوات المتخصصة المتنوعة في عدة مجالات أخرى وأما عن تردد قنوات السعودية الرياضية فهي كالتالي:



1- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sport:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات12149

12284

27500H

V

3/4

5/6

بدر411230

11977

12015

27500H

V

V

5/6

5/6

3/4

Otros1182327500H5/6


2- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sport 2 :

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات12149

12284

27500H

V

3/4

5/6

بدر 411230

11977

12015

27500H

V

V

5/6

5/6

3/4

Otros1182327500H5/6


3- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sports +1:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات12284

12149

27500V

H

5/6
عرب سات12149

12015

27500H

V

5/6


4- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sports+2:

نوع القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات12284

12149

27500V

H

5/6
عرب سات12149

12015

27500H

V

5/6


مارتينا مينا

    مارتينا مينا كاتبة مصرية حاصلة على بكالريوس الهندسة الميكانيكية منذ 2013، أعمل فى صيانة الأجهزة الطبية فى شركة خاصة، أهوى القراءة ومتابعة الاخبار السياسية