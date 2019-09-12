اضبط الآن | تردد قنوات السعودية الرياضية KSA Sports 1-2-3-4 2019 على نايل سات وعرب سات وبدر 4

ترددات قنوات السعودية الرياضية KSA 2019، والتي تبث مباريات الدوري السعودي وتهتم دائما بتقديم تفاصيل مباريات جميع المباريات التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية، وتُبث القنوات الرياضية السعودية KSA Sport على النايل سات وعرب سات وبدر 4 وأيضا قمر اوتروس الذي ظهر حديثاً، ويتم إطلاق البث للقنوات الرياضية السعودية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد وصل عدد متابعي قنوات KSA Sports على تويتر حوالي 735 ألف متابع ويزداد يومياً، وذلك لما تعرضه القناة يومياً من مباريات مُباشرة بخاصية عالية الجودة والوضوح، وسوف نضع لكم في الأسطر القادمة ترددات جميع القنوات السعودية الرياضية 2019 على جميع الأقمار الصناعية التي تعمل في الوقت الحالي.







ترددات قنوات السعودية الرياضية الجديدة KSA لعام 2019:

تعتبر قنوات السعودية الرياضية KSA 1 و KSA 2 ، من القنوات الأكثر متابعة والتي تختص بمجال الرياضة وقد لاقت متابعة كبيرة من محبي الرياضة منذ بداية انطلاقها عام 2002م، وهي تبث جميع المباريات والبرامج الرياضية من خلال نخبة كبيرة من الإعلاميين باللغة العربية، وقد تخصصت قناة KSA في مجال الرياضة فقط مثل الكثير من القنوات الفضائية التي تخصصت في مجالات أخرى متنوعة مثل قناة الساحة، وقناة شهامة السعودية، وقناة أطفال ومواهب الشهيرة للأطفال، وغيرها من القنوات المتخصصة المتنوعة في عدة مجالات أخرى وأما عن تردد قنوات السعودية الرياضية فهي كالتالي:







1- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sport:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12149 12284 27500 H V 3/4 5/6 بدر4 11230 11977 12015 27500 H V V 5/6 5/6 3/4 Otros 11823 27500 H 5/6







2- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sport 2 :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12149 12284 27500 H V 3/4 5/6 بدر 4 11230 11977 12015 27500 H V V 5/6 5/6 3/4 Otros 11823 27500 H 5/6







3- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sports +1:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12284 12149 27500 V H 5/6 عرب سات 12149 12015 27500 H V 5/6







4- تردد قناة السعودية الرياضية Saudi Sports+2:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12284 12149 27500 V H 5/6 عرب سات 12149 12015 27500 H V 5/6