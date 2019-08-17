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“اضبط الآن” كافة الترددات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 18 أغسطس 2019 .. ماتش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
“اضبط الآن” كافة الترددات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 18 أغسطس 2019 .. ماتش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
القنوات الناقلة لماتش محمد صلاح

لكل متابعي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم الإنجليزية في كل مكان بالوطن العربي، نتابع معكم اليوم تردد القنوات الناقلة لمبارة ليفربول اليوم السبت 18/8/2019، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز عندما يتقابلان على ملعب الأخير في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية، وسنتابع معكم خلال الأسطر القادمة على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي ، والجدير بالذكر أن ليفربول لم يحقق الفوز في الحصول على لقب الدرع الخيري عندما خسر أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الماضي.

مباراة ليفربول وساوثهامتون

ستنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 17-8-2019 في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية المتحدة والمغرب وبغداد، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

من خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” في التوفير على متابعيه الكرام، فقد قمنا بإعداد تلك التقرير لتوفير كافة ترددات القنوات الناقلة لماتش محمد صلاح اليوم مجاناً، وذلك سوف نعرضه معكم خلال الجدول التالي .

القمر

القناة 

التردد

الاستقطاب

 معدل الترميز

 Hot BirdPolsat Sport11158عمودي27500
 Hot Bird Canale 5 Italia 11917عمودي27500
Astra 1B 1H 2CSky Sport 1 Deutschland12031أفقي27500
Eutelsat W2RTS 1 Serbia11554أفقي30000
Astra 2A 2B 2D BT Sport 2 HD12515أفقي22000
Hot Bird TVP Sport HD10834عمودي27500
Astra 3A Ziggo Sport Select HD12129عمودي27500
 Astra 1B 1H 2CClub RTL12722أفقي 23500
ARABSAT IRIB Varzesh11881أفقي27500
 Hot Bird 1-6 Rai 111766عمودي27500
 Hispasat 1a TVi Portugal12322أفقي27500
 HispasatEleven Sports 1 HD Portugal12398أفقي27500
 Afghansat 1 Rah-e-Farda11293عمودي27500
 Astra 3AFOX SPORTS Eredivisie 411739أفقي 29900
Turksat 1C TRT SPOR HD11054عمودي30000
AzerSpace 46°EAZ Tv11169أفقي20400
Afghansat 1 3 Sport11293عمودي27500
 Hot birdZDF HD11054أفقي27500
 Afghansat 48°ENegaah TV11231عمودي27500
Y1AMaiwand TV11885أفقي27500
 Hot Bird SRF Zwei HD10971أفقي29700

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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