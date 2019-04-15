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اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi الجديد 2019 وتمتع بمشاهدة البطولة العربية

كتب عبد الله جمعة آخر تحديث

اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية  Abu Dhabi الجديد 2019 وتمتع بمشاهدة البطولة العربية عبر قمري نايل سات وتنتمى قناة أبو ظبي الرئيسية لمجموعة قنوات أبو ظبى المحققة انتشار واسع في جميع الدول العربية، ويبحث الكثيرون عن اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية  Abu Dhabi الجديد 2019 لتميزها بتغطية كافة الأحداث الرياضية بأسلوب شيق، كما حصلت على حقوق بث مباريات البطولة العربية مما جلب لها ملايين المشاهدات من مختلف دول الوطن العربي، وأيضًا تعرض مباريات الدوري الإماراتي فضلاً عن نقلها الكثير من المباريات العالمية،  مثل دوري الدول الأوروبية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية
تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يمكنكم ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية من خلال رموز الجدول التالي:

القمر الصناعيترددمعامل الترميزالاستقطاب                    تصحيح الخطأ
النايل سات1222627500أفقي                            5/6

ترددات قنوات أبوظبي

نعرض لكم ترددات قنوات أبوظبي الرياضية على قمر النايل سات على النحو التالي:

القناةالترددمعدل الترميز الاستقطابمعامل التصحيح
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة12226 3/427500        H
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة124672/327500         H
أبو ظبي الرياضية 1و2و3118045/627500         H
قناة أبو ظبي الرياضية 5120925/627500          V
أبوظبي الرياضية HD 712092  5/627500           V
أبوظبي الرياضية HD 5

 

120925/6 27500            V

ويجدر الإشارة إلى أن تردد قناة أبو ظبي الرياضة تعرض إلى تعديل تقنى في الأونة الأخيرة، لذلك عرضنا تردد القناة الجديد عبر قمر النايل سات من أجل ضبطته والتمتع بكافة الأحداث الرياضية والمباريات المحلية والعالمية، بجانب الاستديوهات التحليلية عقب كل مباراة من خلال نجوم الكرة والنقاد الرياضيين والإعلاميين المميزين.

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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