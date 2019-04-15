اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi الجديد 2019 وتمتع بمشاهدة البطولة العربية عبر قمري نايل سات وتنتمى قناة أبو ظبي الرئيسية لمجموعة قنوات أبو ظبى المحققة انتشار واسع في جميع الدول العربية، ويبحث الكثيرون عن اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi الجديد 2019 لتميزها بتغطية كافة الأحداث الرياضية بأسلوب شيق، كما حصلت على حقوق بث مباريات البطولة العربية مما جلب لها ملايين المشاهدات من مختلف دول الوطن العربي، وأيضًا تعرض مباريات الدوري الإماراتي فضلاً عن نقلها الكثير من المباريات العالمية، مثل دوري الدول الأوروبية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يمكنكم ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية من خلال رموز الجدول التالي:

القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات أبوظبي

نعرض لكم ترددات قنوات أبوظبي الرياضية على قمر النايل سات على النحو التالي:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة 12226 3/4 27500 H قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة 12467 2/3 27500 H أبو ظبي الرياضية 1و2و3 11804 5/6 27500 H قناة أبو ظبي الرياضية 5 12092 5/6 27500 V أبوظبي الرياضية HD 7 12092 5/6 27500 V أبوظبي الرياضية HD 5 12092 5/6 27500 V

ويجدر الإشارة إلى أن تردد قناة أبو ظبي الرياضة تعرض إلى تعديل تقنى في الأونة الأخيرة، لذلك عرضنا تردد القناة الجديد عبر قمر النايل سات من أجل ضبطته والتمتع بكافة الأحداث الرياضية والمباريات المحلية والعالمية، بجانب الاستديوهات التحليلية عقب كل مباراة من خلال نجوم الكرة والنقاد الرياضيين والإعلاميين المميزين.

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