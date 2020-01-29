اضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة كأس ملك اسبانيا

تعتبر قناة السعودية الرياضية ksa sport من أهم القنوات الرياضية في الآونة الحالية، كون القناة تعتبر هي القناة العربية المجانية التي تقوم بنقل بطولة كأس ملك اسبانيا، حيث تعمل القناة على كافة الأقمار الصناعية، وتستهدف كافة المواطنين العرب في كافة دول العالم، وتنقل كافة البطولات المحلية ومباريات المنتخب السعودي وبطولة كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس السوبر الأسباني وبطولة كأس السوبر الإيطالي والعديد من البطولات الأخرى المتنوعة.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وسرقسطة في بطولة كأس ملك اسبانيا

المباراة : ريال مدريد ضد سرقسطة

القنوات الناقلة : قناة السعودية الرياضية 1 ksa sport

المناسبة : دور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا

ملعب المباراة: ملعب لا روماريدا

موعد المباراة :11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

هذا ويسعى نادي ريال مدريد المنتشي بصدارة الترتيب العام في بطولة الدوري السعودي والفوز على بلد الوليد بتحقيق الفوز في تلك المباراة والتأهل إلى الدور القادم من البطولة، فيما يسعى سرقسطة إلى تحقيق المفاجئة الكبرى بإقصاء نادي ريال مدريد والفوز عليه في تلك المباراة.

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد

تتزايد عمليات البحث بصورة مستمرة عن تردد قناة السعودية الرياضية من أجل متابعة بطولة كأس ملك اسبانيا، حيث يمكنك التردد من خلال الجدول التالي :-