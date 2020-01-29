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اضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة كأس ملك اسبانيا

بواسطة حسين كراز
اضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة كأس ملك اسبانيا اضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وسرقسطة كأس ملك اسبانيا

تعتبر قناة السعودية الرياضية ksa sport  من أهم القنوات الرياضية في الآونة الحالية، كون القناة تعتبر هي القناة العربية المجانية التي تقوم بنقل بطولة كأس ملك اسبانيا، حيث تعمل القناة على كافة الأقمار الصناعية، وتستهدف كافة المواطنين العرب في كافة دول العالم، وتنقل كافة البطولات المحلية ومباريات المنتخب السعودي وبطولة كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس السوبر الأسباني وبطولة كأس السوبر الإيطالي والعديد من البطولات الأخرى المتنوعة.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وسرقسطة في بطولة كأس ملك اسبانيا

السعودية الرياضية الناقلة لبطولة كأس ملك اسبانيا مباراة ريال مدريد وسرقسطة
السعودية الرياضية الناقلة لبطولة كأس ملك اسبانيا مباراة ريال مدريد وسرقسطة
  • المباراة : ريال مدريد ضد سرقسطة
  • القنوات الناقلة : قناة السعودية الرياضية 1 ksa sport 
  • المناسبة : دور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا
  • ملعب المباراة: ملعب لا روماريدا
  • موعد المباراة :11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

هذا ويسعى نادي ريال مدريد المنتشي بصدارة الترتيب العام في بطولة الدوري السعودي والفوز على بلد الوليد بتحقيق الفوز في تلك المباراة والتأهل إلى الدور القادم من البطولة، فيما يسعى سرقسطة إلى تحقيق المفاجئة الكبرى بإقصاء نادي ريال مدريد والفوز عليه في تلك المباراة.

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد

تتزايد عمليات البحث بصورة مستمرة عن تردد قناة السعودية الرياضية من أجل متابعة بطولة كأس ملك اسبانيا، حيث يمكنك التردد من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالقناة
نايل سات1228412149عمودي vأفقي H275005/6قناة السعودية الرياضية ksa sport
عرب سات1214912015أفقي Hعمودي V275005/6ksa sport الرياضية السعودية
ياه سات1241811746عمودي Vأفقي H275005/68/91KSA SPORTS

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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