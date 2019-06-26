اضبط تردد قناة تايم سبورت Time sportالرياضية آخر تحديث لمتابعة مباراة مصر والكونغو لحظة بلحظة .. منتخب الفراعنة يتألق من جديد

تردد قناة تايم سبورت Time sport الرياضية لمتابعة مباراة مصر والكونغو التي من شأنها ن مباريات كأس الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها، وهي تبث من القمر الصناعي النايل سات، ويتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، ويمكن استقبالها على التليفزيون الأرضي، لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 في النسخة الثانية والثلاثين.

يبحث العديد من جماهير ومحبي الكرة من مختلف أنحاء الوطن العربي عن تردد قناة تايم سبورت عبر شبكات الإنترنت، وكيفية ضبط التردد على قمر الصناعي النايل سات، حتى يتمكنوا من متابعة الحدث التاريخي الذي تشهده البلاد حاليًا، وهو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019لاسيما انتظار المصريين أن يتألق منتخب الفراعنة من جديد.

قناة تايم سبورت

ويمكنك متابعة أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية من خلال قناة تايم سبورت الرياضية، مع أكبر نخبة من المعلقين الرياضيين والذي منهم حسن شحاته، أحمد شوبير، حسنى عبد ربه، عماد متعب، تامر صقر، محمد رمضان، شيماء صابر، كريستين رياض، أيمن الكاشف،يحيي حمزة، جمال الغندور، عمرو جميل،طارق الادور، ميركل نصيف، فتح الله زيدان،كريم ومزي، حازم أمام، فرح علي، أحمد عز، حاتم بطيشة، عبد الظاهر السقا، طه إسماعيل.

تردد قناة تايم سبورت

يمكنك متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال تردد قناة تايم سبورت، عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، ويمكنكم استقبال قناة تايم سبورت الرياضية عبر أجهزة التلفاز المختلفة، من خلال البث الفضائي على البيانات الآتية:

التردد 11449 استقطاب أفقي الحيز الأرضي UHF 32 القمر نايل سات

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره الكونغو الديموقراطية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، حيث إن فوز الفراعنة في هذه المباراة يؤهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.