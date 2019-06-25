قناة ناشيونال جيوغرفيك كيدز من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى مرئي هادف للأطفال وهي من أولى القنوات العربية الإماراتية التي تقدم محتوى ينمي لدى الطفل العربي حب المغامرة والاستكشاف والإثارة؛ حيث تقدم قناة national geographic kids مجموعة من البرامج العربية التي تهتم برفع المستوى العلمي والثقافي لدى الأطفال في جميع الوطن العربي منذ انطلاق قناة ناشيونال جيوغرافي كيدز على قمر النايل سات وقد وجدت الملايين من المتابعين الصغار المحبين لعلوم الطبيعة والفضاء وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرفي كيدز كي يستمتع أطفالكم بمشاهدة لأفضل البرامج الهادفة.

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برامج قناة ناشيونال جيوغرفي كيدز

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافي مجموعة متميزة من البرامج الشيقة للأطفال والتي تنمي لديهم مهارات البحث عن خفايا العالم من حولنا وبعض الأسرار عن طبيعة الحيوانات و العلوم الفلكية وغيرة من عالم الطبيعة من حولنا ومن البرامج على قناة ناشيونال جيوغرفيك كيدز أبو ظبي.

برنامج الحيوانات الناطقة.

برنامج مدرسة العباقرة.

برنامج المساهمون الصغار.

برنامج مغامرات حول العالم.

ألعاب العقل.

الحقائق الغريبة.

عجيب ولكن حقيقي.

صندوق الألعاب.

هيا بنا نخترع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرفي كيدز أبو ظبي

معلومات عن قناة National geographic kids

من القنوات التي وجدت لنفسها جماهير صغيرة وكبيرة فهي متميزة بتواجدها الدائم عبر التردد الخاص بالقناة على النايل سات وقمر العرب سات؛ وكذلك الحضور القوي على شبكات التواصل الاجتماعي فهي من القنوات التي يمكنك متابعتها عبر صفحتها الخاصة وكذلك يمكنك معرفة خريطة البرامج من خلال الموقع الرسمي للقناة عبر شبكات الإنترنيت.