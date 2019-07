اضبط واستقبل الآن تردد قناة أون سبورت on sport الجديد 2019 علي النايل سات

تحظى قناة أون سبورت on sport بقاعدة جماهيرية واسعة فى مصر فهى تهتم بعرض العديد من البرامج الرياضية المختلفة بجانب البطولات المصرية المحلية والعربية والتى منها مباريات الدورى الممتاز ويتابعها عدد كبير من الجماهير المصرية من خلال شاشتها، حيث استطاعت قناة أون سبورت on sport أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ لحظة انطلاقها؛ الأمر الذى ساعدها فى جذب ملايين المتابعين والمشاهدين لشاشتها فى كافة أنحاء الشرق الأوسط والخليج العربى، لكونها اهتمت بنقل معظم المباريات الهامة بالبطولات الرياضية المختلفة وإعادة عرضها على المشاهدين أكثر من مرة، فلاقت ذلك إعجاب كبير من عشاق الساحرة المستديرة، وحققت بذلك شهرة واسعة، فإزداد البحث عن “تردد قناة أون سبورت on sport الجديد 2019 علي النايل سات” عبر محرك البحث الشهير “جوجل”.

نبذة عن قناة أون سبورت on sport

كما تحرص قناة أون سبورت on sport على تقديم برامجها والمباريات التى تنقلها حريصًا بجودة عالية HD، وهو ما لاقى استحسان الكثير من المشاهدين والمتابعين للقناة، وحرصت القناة على إعداد مذيعين ومحللين كرويين لتغطية كافة الأحداث الرياضية المختلفة،، حتى أصبحت ضمن ألمع القنوات الرياضية المتخصصة فى الوطن العربي.

ومن أهم المباريات التي تم عرضها:

الدوري المصري الممتاز.

كاس مصر.

كاس السوبر المصري.

كأس السوبر الأسباني.

أمم أفريقيا.

وإليكم قائمة بأبرز البرامج التى تعرض على الشاشة:

برنامج الدوري المصري ويقدمه مجموعة من المذيعين وهم كريم خطاب، وليد صلاح الدين وحسن المستكاوي.

برنامج ميديا أون وتقدمه أميرة جمال.

برنامج 180 ثانية.

برنامج ملعب أون ويقدمه كابتن أحمد شوبير.

برنامج لايك ويقدمه يحيى حمزة .

برنامج العين الثالثة.

برنامج ستاد مصر ويقدمه كلا من إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر.

برنامج كالتشيو.

تردد قناة أون سبورت on sport الجديد 2019 على النايل سات