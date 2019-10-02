اضبط واستقبل تردد قناة النيل للرياضة على القمر الصناعي نايل سات

لا يوجد منزل خالي من محبي وعشاق الرياضة بكافة أنواعه حيث أن الرياضة حب من نوع خاص، فهناك من يقوم بمتابعة الرياضة بصورة يومية على التلفاز للتعرف على الأخيار ومتابعة الكرة العالمية والفعاليات الرياضية الهامة، ولذلك عليك التعرف على تردد قناة النيل للرياضة الجديد لتتمكن من ضبطه على جهازك دون قلق.







تردد قناة النيل للرياضة

تحرص قناة النيل للرياضة على تقديم العديد من البرامج الرياضية الهامة اللتي يحب الجميع مشاهدتها للتعرف على أحدث الفعاليات والأنشطة ومن أبرز هذه البرامج برنامج أهداف الأسبوع مع الثعلب والذي يعتبر من أشهر البرامج الموجودة على قناة النيل للرياضة.







كما يمكنك متابعة أخبار الرياضة وأحدث اللقاءات في برنامج صباح الرياضة وبرنامج هي والرياضة وهو برنامج يخص السيدات والرياضة وهو يهتم بالرياضة الخاصة بالسيدات، كما يتم تقديم برنامج مشوار نجم ليتم إستضافة نجم يتحدث عن حياته منذ الطفولة وحتى وصوله للنجومية، برنامج إستاد النيل والذي يستضيف باقة من ألمع الرياضيين ليتم الحديث معهم.

برامج قناة النيل للرياضة

يتم تقديم عدد كبير من المباريات الخاصة بالدوري وكأس المصري مع عدد مختلف من الإستديوهات التحليلية الهامة التي يتحدث فيها مجموعة من المذيعين مع مجموعة من كبار نجوم الكرة والمحللين الرياضيين قبل المباريات وبعدها ليتم تقديم صورة كاملة عن المباراة قبلها وبعدها.

تردد قناة النيل للرياضة الجديد







القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 11842 أفقي H 3/4 27500 النايل سات 11843 أفقي H 3/4 27500

بعدما حققت قناة النيل للرياضة نجاح كبير بالأونة الأخيرة سيتم العمل على تغيير التردد من أجل تقديم محتوى رائع بصورة وصوت واضحان حتى يتم المحافظة على نجاح القناة ليستمتع المتابعين بصورة رائعة وصوت جيد فتتمنى لكم القناة مشاهدة رائعة ويمكنك الحصول على التردد الجديد ومن ثم ضبطه على الرسيفر للمتابعة بدون أي أخطاء.