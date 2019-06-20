اضط جهاز الاستقبال على تردد قناة الأردن الآن Jordan Now TV على النايل سات

وسط سلسلة القنوات الإخبارية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي، يوجد قناة الأردن الآن التي تهتم بعرض أهم المشاكل والقضايا السياسية والاقتصادية في الأردن وتعد قناة الأردن الآن من أبرز القنوات الفضائية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي في الأردن وجميع أنحاء الوطن العربية وهي قناة تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية كما استطاعت القناة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب كثرة عدد المشاهدين وزيادة عدد المتابعين بشكل مستمر بالإضافة إلى شعبية القناة الكبيرة داخل أراضي المملكة وخارجها من متابعي الأخبار، ولذلك نقدم لكم تردد قناة الأردن الآن Jordan Now TV عبر قمر نايل سات الصناعي.

تردد قناة الأردن الآن Jordan Now TV

تبث قناة الأردن الآن عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد 12398 على مدار اليوم دون توقف أو تشفير حيث تبث القناة بصورة مجانية وتحرص على متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية داخل أنحاء الأردن فور حدوثها بالإضافة إلى بث العديد من البرامج الحوارية الهامة التي تعمل على مناقشة الأحوال السياسية الجارية في البلاد ولمتابعة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد الخاص بالقناة والذي نقدمه لكم تفصيليًا في الجدول التالي:

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12398 (V) 27500 عامودي/رأسي 5/6

قناة الأردن الآن

تمكنت قناة الأردن الآن من تصدر قائمة القنوات الحاصلة على أعلى نسب مشاهدة داخل مملكة الأردن وهي قناة فضائية مميزة تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية وتحرص في أخبارها على الدقة والتوثيق والموضوعية الصادقة بالإضافة إلى الحياء البناء في طياتها، وتحرص على التطور الدائم للأخبار التي تبثها على مدار الساعة وتهتم بصناعة مستقبل الأردن الاقتصادي بإجابية مطلقة.