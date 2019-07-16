اعرف الآن.. تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath الجديد 2019 على جميع الأقمار الصناعية

قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath، تعد من أفضل القنوات العربية الإخبارية التى تنقل الأحداث الجارية بصورة سريعة على مستوى الوطن العربي من خلال شبكة مراسلين متميزين يعملون على إعداد التقارير البارزة بالمناطق العربية والتى تشغل اهتمام حيز كبير من الجماهير، ومحاولة نقل هذه الأحداث بشكل حيادي دون تضليل أو تحيز لفئة معينة، فهي قناة تفاعلية تهتم بالتركيز بشكل كبير على الأحداث السياسية المختلفة على الساحة العربية، كما تتميز قناة العربية الحدث بتغطيتها الموسعة لكافة تغطية الأزمات في دول الصراع العربي مثل سوريا واليمن والعراق وغيرها، تغطية موسعة وشاملة حيث تحرص القناة على نقل كافة ما يتعلق بهذه المناطق من مستجدات واخبار عاجلة فور وقوعها، وتناول مثل هذه القضايا والمشكلات داخل استديوهاتها التحليلية مع خبراء معنيين ومحللين يعلمون على توضيح الرؤية المستقبلية لهذه الأحداث ومحاولة الإجابة على كافة الأسئلة التى تشغل ذهنه من خلال شاشتها.

تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath

انطلق البث التليفزيوني للقناة عام 2009، مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، وهي تعمل ضمن شبكة قنوات العربية الإخبارية، وتحرص القناة على تقديم خدماتها لجميع الدول العربية بدرجة فاعلية عالية، كما تهتم بتقديم النشرات الإخبارية والتقارير اليومية لكافة الأحداث البارزة على مدار اليوم فى جميع دول العالم محاولة في ذلك عرض كافة ما يحدث حول العالم للمشاهد من خلال شاشتها.

ومن أبرز البرامج التي تعرض على قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath برنامج صوت الناس.

برنامج عين الحدث.

برنامج نبض المواطن.

برنامج الشارع المصري.

برنامج خط أحمر.

تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath على شمال افريقيا

القمر الصناعي شمال افريقيا التردد 11595.39 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath على AB2

القمر الصناعي AB2 التردد 11678(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات بدر- 4 التردد 12092(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 5/6

تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12169(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 5/6

تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath على E8WA

القمر الصناعي E8WA التردد 11470(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 5/6

تردد قناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath على E7WA

القمر الصناعي E7WA التردد 11559(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 5/6

البث المباشر لقناة العربية الحدث Al Arabiya Al Hadath