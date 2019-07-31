افضل قوالب وردبريس عربية 2019

هناك الكثير جدا من قوالب الوردبريس المتوفرة والتي يمكنك إستخدامها في موقعك منها ماهو قوالب مجانية ومنها ماهو قوالب مدفوعة ومن خلال هذا الموضوع سوف تتعرف علي أفضل قوالب الوردبريس لموقعك لعام 2019 تلك القوالب تستطيع تركيبها علي موقعك دون قلق لأن أكواد تلك القوالب هي رسمية وبالتالي فهي قوالب نظيفة وخالية من الأخطاء البرمجية نوعا ما علي حسب قوة المبرمج الذي قام بإنشاء القالب.

قالب Publisher للوردبريس

السعر: $44 | معاينة / شراء قالب بوبليشر

قالب BeTheme للوردبريس

قالب Herald V2.1.1

قالب Sahifa