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افضل قوالب وردبريس عربية 2019

كتب أحمد سلامةفي آخر تحديث
افضل قوالب وردبريس عربية 2019

هناك الكثير جدا من قوالب الوردبريس المتوفرة والتي يمكنك إستخدامها في موقعك منها ماهو قوالب مجانية ومنها ماهو قوالب مدفوعة ومن خلال هذا الموضوع سوف تتعرف علي أفضل قوالب الوردبريس لموقعك لعام 2019 تلك القوالب تستطيع تركيبها علي موقعك دون قلق لأن أكواد تلك القوالب هي رسمية وبالتالي فهي قوالب نظيفة وخالية من الأخطاء البرمجية نوعا ما علي حسب قوة المبرمج الذي قام بإنشاء القالب.

قالب Publisher للوردبريس

السعر: $44 | معاينة / شراء قالب بوبليشر

 قالب BeTheme للوردبريس

السعر: $59 | معاينة / شراء قالب BeTheme

قالب  Herald V2.1.1

السعر: $69 | معاينة / شراء قالب Herald

قالب Sahifa 

السعر: $59معاينة / شراء قالب Sahifa 

قالب جنة jannah

السعر: $59معاينة / شراء قالب جنة 

قالب ColorMag

معاينة / تحميل قالب ColorMag

قالب ووربريس Neve

معاينة / تحميل قالب ColorMag

قالب Orfeo

معاينة / تحميل قالب Orfeo

قالب Shop Isle

معاينة / تحميل قالب Shop Isle
يمكنك إستعمال جميع تلك القوالب وتركيبها علي موقعك, جميع قوالب الوردبريس الموجودة يمكنك الحصول عليها من بعض الموزعين العرب فية جروبات الوردبريس والبرمجة علي الفيسبوك  حيث يمكنك شراء تلك القوالب بأقل تكلفة عن سعر القالب في الموقع الرسمي, بالإضافة إلي أنه هناك بعض قوالب الوردبريس للشركات موجودة ضمن القائمة.
ملحوظة: تجب إستخدام القوالب المنزوعة أو القوالب المدفوعة والموجودة بشكل مجاني لأنها تحتوي علي أخطاء برمجية سوف تضر موقعك في العديد من الجهات اشهرها صعوبة وصول عناكب جوجل إلي موقعك.

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عن الكاتب

أحمد سلامة

احمد سلامة طالب ثانوى مبرمج ومطور مواقع إلكترونية مهتم بالتسويق الإكتروني و الـ SEO وأسعى إلى تطوير المحتوي العربى.

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