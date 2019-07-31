افضل قوالب وردبريس عربية 2019

هناك الكثير جدا من قوالب الوردبريس المتوفرة والتي يمكنك إستخدامها في موقعك منها ماهو قوالب مجانية ومنها ماهو قوالب مدفوعة ومن خلال هذا الموضوع سوف تتعرف علي أفضل قوالب الوردبريس لموقعك لعام 2019 تلك القوالب تستطيع تركيبها علي موقعك دون قلق لأن أكواد تلك القوالب هي رسمية وبالتالي فهي قوالب نظيفة وخالية من الأخطاء البرمجية نوعا ما علي حسب قوة المبرمج الذي قام بإنشاء القالب.
قالب Publisher للوردبريس
السعر: $44 | معاينة / شراء قالب بوبليشر
قالب BeTheme للوردبريس
السعر: $59 | معاينة / شراء قالب BeTheme
قالب Herald V2.1.1
السعر: $69 | معاينة / شراء قالب Herald
قالب Sahifa
السعر: $59| معاينة / شراء قالب Sahifa
قالب جنة jannah
السعر: $59| معاينة / شراء قالب جنة
قالب ColorMag
قالب ووربريس Neve
قالب Orfeo
قالب Shop Isle
يمكنك إستعمال جميع تلك القوالب وتركيبها علي موقعك, جميع قوالب الوردبريس الموجودة يمكنك الحصول عليها من بعض الموزعين العرب فية جروبات الوردبريس والبرمجة علي الفيسبوك حيث يمكنك شراء تلك القوالب بأقل تكلفة عن سعر القالب في الموقع الرسمي, بالإضافة إلي أنه هناك بعض قوالب الوردبريس للشركات موجودة ضمن القائمة.
ملحوظة: تجب إستخدام القوالب المنزوعة أو القوالب المدفوعة والموجودة بشكل مجاني لأنها تحتوي علي أخطاء برمجية سوف تضر موقعك في العديد من الجهات اشهرها صعوبة وصول عناكب جوجل إلي موقعك.
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