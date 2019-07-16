“الآن”.. أحدث تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby الجديد 2019 على النايل سات

يبحث الكثير عن تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby، والتى تعد من أفضل القنوات المتخصصة فى عالم الأطفال ويحبها الصغار، وهي قناة تابعة لمجموعة القنوات الكبرى طيور الجنة 1 وطيور الجنة 2، حيث تعمل القناة على بث الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمية التي تتلاءم مع عقول الصغار والفئات العمرية قبل سن الثامنة، واستطاعت القناة أن تجذب أنظار الأطفال من خلال تقديمها أغانى متنوعة ذات فائدة علمية كبيرة تتميز بألحان وموسيقى تساعد في جذب انتباههم نحوها مما يساهم ذلك فى العمل على متابعتها ومشاهدتها دائمًا بشكل دورى ومستمر.

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby

انطلق البث التليفزيوني لقناة طيور بيبي Toyor Baby عام 2015، مقرها الرئيسى بالأردن، يملكها رجل الأعمال الشهير خالد مقداد، وحرصت على تعليم الأطفال الكثير من المواد التعليمية كالعمليات الحسابية والقراءة وتعلم مخارج الحروف ونطقها بشكل صحيح، بجانب تعلم أمور الدين وأداء الصلوات بشكل صحيح، فهى تحرص على تقديم محتوى تعليمى مميز للأطفال والعديد من حلقات الكرتون وافلام الانمى التى يحبها الاطفال حيث تعرض أغانيها وأناشيدها في محتوى كارتونى وبشكل جديد ومختلف نافست من خلاله قناتى طيور الجنة الأساسيتين، وذلك بسبب ارتفاع نسب مشاهدتها في الوطن العربي ومصر.

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11315 (V)11393 – (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4