الآن.. اضبط واستقبل تردد قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات

تعد قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra، ضمن أبرز القنوات المتخصصة فى مجال طهى الأكلات الشرقية والأوربية الشهيرة فى ودول الخليج العربى، حيث تهتم القناة بتقديم كل ما هو جديد وغير تقليدى في وصفات الأكل وطرق إعداد الحلويات بطريقة صحيحة؛ الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحقيق قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra شهرة واسعة خلال فترة وجيزة وتمكنت من خلال ذلك بتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين والمتابعين بشكل يومى ومستمر لكافة برامج الطهى وإعداد الطعام المختلفة التى تعرض عبر شاشتها، والتى تساعد الكثير من السيدات وربات البيوت فى إنجاز الطعام فى وقت قصير دون حيرة وقلق من تجهيز الأكل بشكل غير صحيح،مما زاد البحث عن “تردد قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra الجديد على النايل سات وعرب سات” عبر محركات البحث.

محتوى قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra

لم تقتصر قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra فى تقديم الخطوات والطرق الصحيحة المباشرة لإعداد أكلة جديدة أو ابتكار “تكات” معينة لمأكولات شهيرة، وإنما اهتمت ايضًا بتقديم محتوى إخبارى حول الأسعار اليومية للحوم والخضروات المختلفة فى الأسواق المصرية، حيث اهتمت بتقديم معلومات جديدة ومستمرة لربات البيوت المصرية، واتاحت لهم التعرف على الأسعار والإطلاع على متغيرات السوق المصرى، فتمكنت بذلك قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra من التربع على مجال القنوات المتخصصة فى الطبح وتغلبت على منافسيها من القنوات الأخرى المشابهة لمحتواها، ولاقت رواجا كبيرًا بين المشاهدين فى الوطن العربى؛ لذا نقدم لكم “تردد قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra الجديد على النايل سات وعرب سات”.

أبرز مقدمى برامج الطبخ بقناة سى بى سى سفرة Cbc sofra

الشيف شربينى.

الشيف نجلاء.

الشيف أميرة شنب.

أبرز برامج قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra

مما لا شك فيه أن التخصص في مجال واحد يتيح لقناة سي بي سي سفرة الفرصة في أن تتميز فما تقدمة، كما يفسح لها المجال في الإبداع في البرامج المعروضة عليها والتنوع فيما بينها واختيار برامج لتقديم أكلات من جميع مطابخ العالم،حيث تهتم القناة بعرض العديد من برامج الأكل المتنوعة على شاشاتها بشكل مختلف ومميز على أيدى أشهر الطهاه الذين يقدمون أنواع ووصفات مختلفة من المأكولات والحلويات بطريقة سهلة وبسيطة حتى يستطيع المشاهدين تنفيذها فى المنزل، ومن أبرز برامج القناة والتي ساهمت في التنوع المشهود عن قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra مايلى:

برنامج زي السكر.

برنامج على أد الأيد.

برنامج شبكه وصنارة.

برنامج الأكيل.

برنامج زعفران وفانيلا.

برنامج الشيف.

برنامج أميرة فى المطبخ.

اتفضلوا عندنا.

برنامج بالصحة والهنا.

برنامج عيش وملح.

برنامج مطبخ 101.

تردد قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra الجديد على النايل سات

القمر الصناعى نايل سات التردد 11488 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6

تردد قناة سى بى سى سفرة Cbc sofra الجديد على عرب سات