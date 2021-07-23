الآن.. اعرف من يراقبك على واتساب وكيفية التخلص من المراقبة في 3 خطوات

من ضمن أحد أهم تطبيقات المراسلة الفورية، هو تطبيق واتساب، ولكن قد يصدر انتهاكات للخصوصية في برنامج واتس آب بعد التحديث الأخير، والذي مكّن المستخدمين بالإتصال بـ5 أجهزة في وقت واحد، بل وفي حالة عدم وجود الهاتف الذي سجلت منه أو حتى اتصاله بالإنترنت، ومن خلال هذه السطور نتعرف على كيفية المراقبة وكيف تتم وكيف تتخلص منها.

اعرف من يراقبك على واتساب وكيفية التخلص من المراقبة



وتتم عملية المراقبة بعد التحديث الأخير لـ WhatsApp، حيث قد يقوم أحد الأشخاص بربط حساب الواتس الخاص بك على جهاز كمبيوتر آخم، وبعدها سوف تصل للشخص المتطفل أو المتجسس جميع رسائلك ومحادثاتك على الكمبيوتر أو اللاب الخاص به.

وتتم عملية المراقبة بالدخول إلى واتساب من خلال خلال جهاز الكمبيوتر، ومسح الرمز المربع في الهاتف بعد فتح التطبيق على الويب ثم ربط الحساب، ولمعرفة من يراقبك على واتس آب يجب عليك اتباع الخطوات التالية، وإزالة أسباب التجسس أو المراقبة.

كيفية التخلص من مراقبة واتساب في 3 خطوات

أولاً.. الدخول على تطبيق WhatsApp من الهاتف الخاص بك.

ثانياً.. الضغط على الثلاث نقاط المتواجدة أعلى التطبيق.

ثالثاً.. الدخول إلى واتس آب ويب.

وبعدها سوف يقوم الواتساب بإظهار المتصفح الذي تم الدخول منه، وما عليك بعد ذلك إلا حذف هذه المتصفح إن لم تكن أنت من قام بربطه بجاز كمبيوتر، ثم استمتع بخصوصياتك بعد ذلك.

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