الآن.. التردد الجديد لقناة النهار Al-nahar الجديد 2019 على النايل سات لمتابعة البرامج والمسلسلات

تردد قناة النهار Al-nahar الجديد 2019 على النايل سات، يبحث عنه عدد كبير من المصريين لكونها تعد ضمن أفضل القنوات انتشارًا في مصر والوطن العربي، حيث تعمل قناة النهار على تقديم محتوى إعلامي متكامل بحيث يضم القوالب البرامجية الترفيهية والحوارية والإجتماعية، بجانب ذلك فهي تعرض العديد من المسلسلات الحصرية بشكل دائم والأفلام السينمائية القديمة والجديدة، كما تحرص قناة النهار Al-nahar على عرض البرامج المتميزة على شاشتها من خلال نخبة إعلامية متميزة تقدم عددًا من البرامج المتنوعة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو غير ذلك من المضامين الإعلامية المختلفة، مما كان ذلك سببًا في انتشار القناة بشكل لافت في وقت قصير وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة في الوطن العربي.

نبذة عن قناة النهار Al-nahar

انطلق البث التليفزيوني قناة النهار Al-nahar عام 2011، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، يديرها رجل الأعمال الكبير علاء الكحكي، وهي تابعة لمجموعة قنوات النهار مختلفة المجالات، والتي منها قناة النهار الرياضية، وقناة النهار دراما، و قناة النهار اليوم، وتميزت هذه المجموعة بعرضها لأغلب الأعمال الحصرية المختلفة والمتنوعة، أما قناة النهار Al-nahar وهي الأساس في مجموعة القنوات الفضائية التي ذكرناها، والتى تحمل شعار “اللي جاي احلي”، تعد من أبرز القنوات والأوسع انتشارًا في مصر ودول الخليج العربي لما تتميز به من عرض نشرات وبرامج إخبارية تتناول كافة الأحداث الجارية على الساحة المحلية والعالمية، بجانب تقديم التقارير الإقتصادية والرياضية وايضًا السياسية، بالإضافة لتناولها العديد من البرامج الحوارية الفنية والثقافية والإجتماعية التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية.

ومن أبرز البرامج التي تعرض على قناة النهار Al-nahar

برنامج آخر النهار.

برنامج واحد من الناس.

برنامج باب الخلق.

برنامج لقمة هنية.

برنامج حكايات مع دودي.

برنامج اسأل مع دعاء.

برنامج بكرة أحلي.

برنامج موجز الأخبار.

تردد قناة النهار Al-nahar الجديد 2019 على النايل سات