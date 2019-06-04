“الآن” تردد قناة الإخبارية السعودية Al Ekhbariya على عرب سات و”نايل سات

تردد قناة الإخبارية السعودية Al Ekhbariya، هي قناة تابعة للتلفزيون الحكومي في المملكة العربية السعودية. وتقدم موجزات إخبارية في الشأن المحلي والدولي على مدار 24 ساعة يومياً. وتعد من القنوات المهمة التي توفر الخدمة الأخبارية بالإستناد على مصادر موثوقة، وتحظى بمتابعة كبيرة في السعودية والخليج إلى باقي مختلف الدول العربية. تسعى لربط المشاهد بالقضايا والأحداث في السعودية بشكل أخص. فهي تستضيف الكتاب والمحللين السياسيين للتحدث حول أهم القضايا في الداخل السعودي ومحيطها الإقليمي والدولي. فهي قناة متفاعلة مع الأحداث المستجدة وتحرص على إيصال صورة مشبعة بالصدق للمشاهد العربي. وتستعرض الإخبارية جميع الأنباء لتقدمها في تقارير بشكل مفصل ما يخلق وضوح أطراف القضايا وأبعادها.

تردد Al Ekhbariya

وهناك قنوات أخرى شقيقة تابعة للتفلزيون السعودي وهذه: القناة السعودية، السعودية 2، الإقتصادية، الرياضية، القرآن الكريم، السنة النبوية، الثقافية، أجيال، تلك القنوات مهمة جداً خصوصاً لمواطنو المملكة العربية السعودية ولها متابعون كثر حول العالم. وتعد من “القنوات السعودية 2019” ذات الشهرة بفضل تناولها الملفات المحلية والدولية بشكل مكثف بلا إنقطاع.

كان إنطلاق الإخبارية في 2004 والتي مقرها الرياض، لتواكب حينها كافة الأحداث العالمية مع إستضافة محللين لتناول المواضيع على نحو دقيق وشامل. وتقدم برامج متنوعة على شاشتها التي تصب في إهتمامات الجماهير. وبإعتبار الإخبارية السعودية قناة حكومية فهي تغطي كافة الفعاليات الرسمية في البلاد والقمم التي تشارك فيها الرياض سواء التي تحضر في الداخل أو الخارج. وينتشر مراسلوها في الشرق الأوسط، أوروبا، أمريكا.

تردد قناة الإخبارية السعودية Al Ekhbariya على الأقمار نايل سات و”عرب سات 2019