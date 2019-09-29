الآن.. تردد قناة دراما بدوية Drama AL Badawya 2019 على النايل سات.. لمتابعة جميع الأعمال الدرامية البدوية

تردد قناة دراما بدوية السعودية على النايل سات لعام 2019 ، والتي تغير ترددها في الأشهر الماضية واختفت من قائمة ترددات قنوات النايل سات، ثم عادت من جديد قناة دراما بدوية في الظهور على قائمة ترددات النايل سات، تقدم قناة دراما بدوية العديد من المسلسلات البدوية وأيضا تهتم بعرض جميع الأعمال الدرامية السعودية مثل مسلسل باب الحارة بجميع أجزائه، الذي يتم بثه في الوقت الحالي، وسوف نقدم لكم في الأسطر القادمة تردد قناة دراما بدوية على النايل سات لمشاهدة جميع الأعمال الدرامية المتنوعة.







تردد قناة دراما بدوية 2019 على النايل سات:

يهتم الكثير من أبناء الوطن العربي بمتابعة جميع الأعمال الدرامية القديمة والحديثة، حيث رفعت قناة دراما بدوية شعار القناة وهو تراث العرب، حيث تهتم القناة بعرض جميع الأعمال الدرامية القديمة والحديثة على مدار اليوم وبصورة واضحة ونقية على مدار 24 ساعة، وتهنئ قناة دراما بدوية الأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة العيد الوطني للسعودية 89 ، وأما عن تردد قناة دراما بدوية على النايل سات فهو كالتالي:







نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10757 27500 V 5/6

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أهم ما تقدمه قناة دراما بدوية في الوقت الحالي:

1- مسلسل باب الحارة ج6.

2- مسلسل عنترة بن شداد.

3- مسلسل راس غليص.

4- مسلسل شوق.

5- مسلسل درب الشهامة.

6- مسلسل خالد بن الوليد.

7- مسلسل فتنة.

وغيرها من الأعمال الدرامية التراثية، والتي تتنوع قصصها ما بين الأحداث التاريخية والدينية، والعادات والتقاليد وغيرها من القصص التي تناقش جميع قضايا المجتمع البدوي.