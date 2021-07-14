الآن.. تردد قناة مكسبي الجديد يوليو 2021 بعد التغيرات الجديدة في الترددات

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن تردد قناة مكسبي الجديد خلال يوليو 2021، وذلك بعد أن انتهت ترددات العديد من القنوات الفضائية في نهاية يوليو الماضي، وقيام هذه القنوات بالإعلان عن تردداتها الجديدة.

تردد قناة مكسبي الجديد يوليو 2021

ولاقت عبارة تردد قناة مكسبي سبورت بحثاً كبيراً من متابعي مبارايات كرة القدم، وذلك لأن القناه تنشر الأحداث والمبارايات الرياضية الهامة والبطولات المشفرة والتي تمتلك قنوات أخرى حق بثها حصري، ولذا حظيت القناه بمتابعة كبيرة في مصر والوطن العربي.

ولذا ننشر لمتابعينا تردد قناة مكسبي “سبورت والعامة”، حيث أن مكسبي سبورت تذيع المبارايات الرياضية، ومكسبي العامة تذيع مسلسلات ومسرحيات وأفلام.

التردد الجديد لقناة مكسبي سبورت الرياضية

تبث القناه بالقمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز “27500”.

تردد القناه الجديد “11595”.

استقطاب “رأسي”.

أما تردد قناة مكسبي العامة فجاء ترددها كما يلي:

قمر صناعي.. نايل سات.

التردد الجديد للقناه: 11411.

استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

معدل تصحيح 4/3.

الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

كما يوجد العديد من القنوات الفضائية الأخرى منها الرياضية ومنها الدرامية ومنها قنوات توك شوك، ولمعرفة الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على النايل سات خلال يوليو 2021 من خلال هذا الرابط.