الآن.. واتساب يتيح ميزة إخفاء نفسك من الظهور دون حذف التطبيق وبخطوة واحد

هناك العديد من الميزات التي أتاحها تطبيق واتساب ولا يعرف المستخدمين كيفية استخدامها، وذلك نظراً لكثرة الميزات والخصائص التي أضافها تطبيق المراسلات الفورية واتس آب خلال الآونة الأخيرة، وذلك كمنافسة للتطبيقات الأخرى، وعدم عزوف المستخدمين عنه ولجوءهم إلى تطبيقات أخرى تؤدي نفس الغرض وبها ميزات غير متواجدة بالواتس.

كيفية إخفاء ظهورك على واتساب دون حذف التطبيق

ويتساءل الجميع عبر مواقع البحث عن كيفية اخفاء المستخدم لنفسه من الظهور عبر التطبيق ولكن مع الإحتفاظ به ودون حذفه، وذلك لعدم إزعاج البعض له بالرسائل الكثيرة والمستمرة، ولتفعيل هذه الميزة يجب عليك اتباع الخطوات التالية كي تصبح مخفياً ولا يراك أحد وإخفاء إشعارات واتس آب.

ولإيقاف الإشعارات الصوتية على واتساب يجب عليك الدخول إلى إعدادت التطبيق والضغط على الإشعارات واختيار لا شيئ أو None، كما يمكن إخفاء وجودك على الواتساب وعدم ظهورك كمشترك من خلال إعداد الهاتف والإنتقال للتطبيقات واختيار واتس أب والضغط على خيار فرض الإيقاف أو Force Stop.

وبهذا الإجراء يتم منع التطبيق من العمل في خلفية الهاتف وعدم إزعاجك بالرسائل الصوتية أو غير الصوتية المزعجة.

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