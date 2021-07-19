الآن ولأول مرة.. تحكّم بالتكييف عن بُعد ومن أي مكان عن طريق خدمة التكييف الذكي

الآن ولأول مرة.. تحكّم بالتكييف عن بُعد ومن أي مكان عن طريق خدمة التكييف الذكي

قامت الشركة العالمية Haier والرائدة عالمياً بمجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بطرح خدماتها الأولى والتي تسمى بالتكييف الذكي وذلك في إطار مشروعها Haier Smart، وهذه الخدمة الفريدة من نوعها هي خدمة مؤمنة بالكامل كما يمكن تشغيلها بشكل ميسور بتطبيق الهاتف المحمول “Smart Sharing AC”

تحكّم بالتكييف عن بُعد ومن أي مكان عن طريق خدمة التكييف الذكي

وكانت الشركة Haier قد نجحت في وقت سابق في تقديم خدمة الغسيل الذكية، والتي يقوم فيها التكييف بغسل وتنظيف نفسه بشكل آلي.

وهذه الخدمة الجديدة والتي تقدمها شركة Haier العالمية تمكن المستخدم من التحكم الكامل ومراقبة تكيف الهواء من على بُعد ومن أي مكان، كما سيتم توصيل المكيف بخادم سحابي من أجل تمكين المستخدم من إدارتها والتحكم بها من خلال التطبيق الرقمي ومن أي مكان.

قد يهمك أيضاً: