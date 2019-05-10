الأجهزة التي سيتوقف تطبيق “واتساب” “WhatsApp ” في العمل عليها في أخر عام 2019

تطبيق “الواتساب” أو “WhatsApp “بالإنجليزي تم تـأسيسه منذ عشر سنوات، فأصبح مستخدم ومنتشر بين جميع الأشخاص في أي مكان في العالم عبر الهواتف، لأنه يُمكن مستخدميه من المراسلة ليست فقط النصية، بل أيضا يمكنهم إرسال الفيديو وأيضا إجراء المكالمات الصوتية والصور والوسائط ،بالإضافة إلي أنه مجاني وسهل الاستخدام ويتميز بسرعته في المراسلة.

كما أن يمكن استخدمه عبر كل من آي فون أو أندوريد, بلاك بيري أو ويندوز فون 7 ، يتميز كما بعدم حاجته لتسجيل الأسماء، لأنه يقترن بجهات الاتصال الموجودة بالهاتف.

قرر شركة “واتساب” بشأن هواتف ويندوز الذكية

صرحت شركة “WhatsApp ” أنه سيتم إيقاف عمل تطبيق الواتساب بعد ستة أشهر علي جميع مستخدمي هواتف ويندوز الذكية، ولذلك سيحزن هذا الخبر الكثير ممن يعتمدون عليه في شغلهم كالتجار ورجال الأعمال.

ميعاد توقف عمل التطبيق “WhatsApp ” عن المراسلة

وابتداء من شهر ديسمبر 2019 سيتوقف عمل التطبيق عن المراسلة عبر الهواتف المحمولة التي يشغلها برنامج “مايكروسوفت”.

وعلي حسب المتحدث باسم شركة “واتساب” أن بعد فترة 31ديسمبر 2019 الأجهزة المستخدمة نظام “ويندوز”، ستفقد عدد من المميزات التي كان يمنحها التطبيق قبل ذلك .

ويرجع السبب في ذلك أن شركة قد توقفت على تحديث وتطوير أنظمة التشغيل هذه، ولذلك من المتوقع حدوث وقف في أي وقت لبعض من الميزات عن العمل .

كيف ردت شركة مايكروسوفت علي قرر “واتساب”

وكذلك قررت شركة مايكروسوفت في الوقت نفسه بعد إعلان شركة الواتساب قررها إلغاء الدعم للبرنامج كذلك في ديسمبر من العام ،كما إنها قدمت نصيحة لللناس بشراء أجهزة “آي أو إس” و”اندرويد”.