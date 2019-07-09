الأحدث.. استقبل الآن تردد قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya الجديد 2019 علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya الجديد 2019 علي النايل سات وعرب سات، يبحث عنه عدد كبير في الدول العربية بهدف الإطلاع على كافة الأحداث المتنوعة في الساحة العربية، حيث تهتم قناة السعودية الاخبارية بعرض النشرات الإخبارية على مدار الساعة ما بين الأخبار الرياضية والإقتصادية والسياسية، بجانب بث الإحتفالات والمؤتمرات الكبرى التى تهتم قطاع كبير من الشعب السعودي وشعوب الدول العربية، فهي قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وتركز على الأخص بشكل كبير في الشأن الداخلي للمملكة العربية السعودية، أما علي العموم فهي تتناول الأهتمام المتعلقة بدول الخليج والدول العربية التي تمر بأزمات، حيث تعرض هذه الأخبار في برامجها المتنوعة ضمن القوالب البرامجية الحوارية أو الخبرية أو التى تبث الأحداث مباشر من مكان الحادث بواسطة مراسلي القناة.

نبذة عن قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya

انطلق البث التليفزيوني للقناة عام 2004، مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويديرها رجل الأعمال جاسر الجاسر، كما يطلق على القناة ايضًا اسم «القناة الرابعة السعودية»، حيث تضم القناة باقة برامجية كبيرة تعمل على توصيل المعلومة للمشاهدين بطرق عديدة سواء كانت من خلال نشراتها الإخبارية أو برامجها الحوارية أو البرامج الثقافية أو الإجتماعية، حيث اهتمت قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya بتحقيق استراتيجيتها الإعلامية في الانتشار وجذب أكبر قدر من المشاهدين السعوديين والمشاهدين في الدول العربية من خلال السعي لجعلها أكبر قناة خدمية في منطقة الشرق الأوسط بحيث تهتم بالمواطن في الشأن الأول، وقدرتها على توفير قاعدة معلوماتية موثوقة المصدر تنقل الحدث بشكل صحيح بحيادية ودون تحيز.

ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya

تقدم القناة العديد من القوالب البرامجية المتنوعة، التى استطاعت من خلالها استقطاب قطاع كبير من الجماهير السعودية والعربية بتقنية عالية متوافقة مع مقاييس الجودة العالمية، ومن أبرز برامجها:

برنامج ستديو الإخبارية.

برنامج مع الحدث.

برنامج المشهد اليمني.

برنامج اموال ومسارات.

برنامج لقاء الأسبوع.

برنامج العالم بعيون السعودية.

برنامج الصورة تتكلم.

برنامج فرسان الحزم

تردد قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya الجديد 2019 علي النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya الجديد 2019 علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12149(V) معدل الترميز 30000 الاستقطاب عمودي FEC 5/6

قناة السعودية الاخبارية Al Ekhbariya بث مباشر

أتاحت قناة السعودية الاخبارية الفرصة للمشاهدين في إمكانية التواصل للبث الحي للقناة من خلالها موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت “الإخبارية السعودية“، وايضًا إبراز الأحداث والأخبار العاجلة من خلاله بجانب تواجدها عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال صفحاتها الرسمية.