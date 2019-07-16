الأحدث.. استقبل الآن تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport المفتوحة 2019 على جميع الأقمار الصناعية

قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport، تعد ضمن قنوات التلفزيون الرسمي الكويتي، حيث تحظى نسب مشاهدات عالية في دولة الكويت ويتابعها عدد كبير من عشاق الرياضة، لأنها تحرص على نقل جميع الأحداث الرياضية المختلفة من أخبار وتحليلات لجميع الألعاب الرياضية المتنوعة، بجانب بث العديد من مباريات الدوري الكويتي وايضًا مباريات المنتخب الكويتي وكأس الخليج العربي والمباريات الأوروبية الشهيرة، بجانب اهتمامها بتقديم جميع الفعاليات الهامة للألعاب الأخرى مثل كرة السلة واليد والطائرة والتي تقام ضمن دوريات محلية وعالمية، لذا يبحث عدد كبير من الجماهير عن تردد قناة الكويت الرياضية وبلس Kuwait Sport المفتوحة، عبر محركات البحث.

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport

تتبع قناة الكويت الرياضية وزارة الإعلام بدولة الكويت، حيث يتم نقل الدوريات حصريًا وإذاعة المباريات تحت إشراف الوزارة، وتمتاز القناة بتغطيتها لجميع الألعاب الرياضية بالكويت وايضًا الرياضات الفردية كالفروسية، وذاع صيتها وانتشرت شعبيتها في الوطن العربي وبات لها قاعدة جماهيرية عريضة من خلال بثها للعديد من القوالب البرامجية الرياضية المتنوعة وتناول الأحداث المتعلقة بالكرة والرياضة من خلال استديوهاتها التحليلية، فهي دائما ما تحرص على استقطاب المشاهدين وعشاق كرة القدم من منظور خاص بها، فهي تتناول الرياضية من منظور اجتماعي على الأسرة والأفراد.

ومن أبرز برامج قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport برنامج عيالنا أملنا.

برنامج الهمة.

برنامج وقفات شبابية.

برنامج أجيالنا.

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11823 (V) 11678 – (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport عرب سات بدر 4

القمر الصناعي عرب سات بدر 4 التردد 12523(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport على هيسبا سات

القمر الصناعي هيسبا سات التردد 12052 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport على جالاكسي 19

القمر الصناعي جالاكسي 19 التردد 12028(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport على يوتل سات

القمر الصناعي يوتل سات التردد 11055 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport بلس على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 2/3

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport بلس علي عرب سات بدر 6

القمر الصناعي عرب سات بدر 6 التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport بلس علي عرب سات بدر 6

القمر الصناعي عرب سات بدر 6 التردد 11823(V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4