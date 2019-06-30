 التخطي إلى المحتوى

“الأحدث”.. استقبل الآن ترد قناة الفحر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات بعد تغييره

كتب هيثم كمالفي آخر تحديث
“الأحدث”.. استقبل الآن ترد قناة الفحر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات بعد تغييره
تردد قناة الفجر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات

تحظى قناة الفجر بشعبية جارفة واهتمام كبير في الدول العربية والشرق الأوسط، مما يزيد من تكثف البحث عن “تردد قناة الفجر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات” وذلك عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك نظرًا لما تقدمه قناة الفجر من محتوى متنوع وجذاب يهم قناة كبير من الجمهور، ومنه المحتوى الدرامى والسينمائي والترفيهي الذي الذي استطاعت من خلاله قناة الفجر أن تجذب شريحة كبيرة من المتابعين والمشاهدين بكافة فئاتهم العمرية واختلاف مستوياتهم، ونرصد لكم من خلال السطور التالية تردد قناة الفجر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات، تابعوا معنا.

نبدة عن قناة الفجر الفلسطينية

إنطلقت البث التلفزيوني لقناة الفجر عام 1995م، بدولة فلسطين، وتم بث المحتوى عبر تردد قناة الفجر الجديد 2019 لكافة دول الوطن العربي، وفي بداية انطلاقها اهتمت بالشأن السياسى لدولة فلسطين فناقشت قضايا الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني، من خلال برامجها ونشراتها الإخبارية، فنقلت للعالم مايعانيه المواطن الفلسطينى من انتهاكات للحقوق والحريات على يد قوات الإحتلال الصهيونية.

محتوي قناة الفجر الفلسطينية

فمن خلال ذلك استطاعات قناة الفجر الفلسطينية أن تحقق شهرة واسعة ولاقت قبول كبير من المشاهدين والمتابعين حينما حاولت قناة الفجر الفلسطينية تغيير وتنويع مضامينها الإعلامية ببث محتويات أخرى ترفيهية وذلك مثل بث المباريات والمسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية، وكان من أبرز الأعمال التليفزيونية التى نقلتها قناة الفجر الفلسطينية حصريًا وساعدت في رواجها بالوطن العربى ودول الخليج.

المسلسلات والبرامج التى تقدمها قناة الفجر الفلسطينية

  • أولا: المسلسلات التلفزيونية على قناة الفجر  الفلسطينية:-
    وادى الذئاب.
    باب الحارة.
    نص يوم.
    مأمون وشركاه.
    الطواريد.
    صدر الباز.
    خاتون.
    صرخة روح.
    الخانكة.
    دومينو.
    ثانيا: البرامج الترفيهية على قناة الفجر الفلسطينية:-
    Arab Idol للمواهب الغنائية.
    قمرة للإعلامي الشهير أحمد الشقيري.
    زجل للشاعر حسن كنانة.

تردد قناة الفجر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات

    اسم القناة                    القمر     التردد     معدل الترميز      الاستقطاب FEC
  الفجر الفلسطينية        نايل سات –  Nile sat     11748           27500               V 3/4
 الفجر الفلسطينية        نايل سات –  Nile sat     10922           27500               V 3/4
 الفجر الفلسطينية       نايل سات –  Nile sat    12398           27500               V 3/4

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

هيثم كمال

كاتب ومدون مصرى، مواليد 1997، طالب بكلية الإعلام، أعشق الصحافة وحرية التعبير عن الرأى، أُحب التصوير الفوتوغرافى، أهتم بكل ماهو غامض وميثر، أميل إلى خوض المنافسات وتحدى الصعوبات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.