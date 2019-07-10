الأحدث.. اضبط الآن تردد قناة ال بي سي LBC اللبنانية الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات

يبحث قطاع كبير من الجماهير عن تردد قناة ال بي سي LBC اللبنانية فى الوطن العربى وخاصة لبنان، لكونها تتميز بعرض العديد من القوالب البرامجية المتنوعة والمضامين الإعلامية المختلفة التى تهم الشعب اللبناني بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام؛ فهى تهتم بعرض البرامج الترفيهية والحوارية التي تتناول الجانب السياسى للدولة وتعرض أبرز القضايا والمشكلات حتى تتم معالجتها بحيادية تامة، كما تقدم أيضًا العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية العربية المختلفة، والتى تهدف من خلالها جذب قطاع كبير من الجمهور والمشاهدين، فنالت بذلك إعجابهم بشكل لافت.

نبذة عن قناة ال بي سي LBC اللبنانية

انطلق البث التلفزيوني لقناة ال بي سي LBC منذ سنوات، وهي مجموعة إعلامية كبيرة تضم العديد من القنوات حيث أسسها حزب لبناني شهير، وتهتم القناة بعرض نشرات إخبارية مختلفة والتطرق للجانب السياسي من خلال برامجها الحوارية كما تهتم بتناول الأحداث الجارية في المجتمع اللبنانى، فهي تقدم محتوى إعلامي شامل يتناسب مع كافة الفئات العمرية والطبقات التي تشاهد القناة، بجانب عرضها للمسلسلات الدرامية المختلفة، وذلك لأن القناة تهدف لإرضاء كافة أذواق المشاهدين والعمل على تلبية رغباتهم وميولهم المختلفة.

قناة LBC اللبنانية، والتي هي اختصارًا لـ «Lebanese broadcasting corporation»، تقدم باقة متنوعة من البرامج المختلفة والمتنوعة في شتى المجالات الإعلامية المتاحة والتى منها “السياسى، والفنى، والإقتصادى، والإجتماعى، والثقافى، والترفيهى”، حتى تكسب بذلك المزيد من المشاهدين.

ومن أبرز البرامج التي تعرض على قناة ال بي سي LBC اللبنانية

جو لايف.

أحمر بالخط العريض.

حب كبير.

نجوم العلوم.

ديو المشاهير.

الليلة ليلتك.

حسابك عندنا.

تحصيل حاصل.

حكومة 2019.

بكل طائفية.

أما أبرز المسلسلات التى تعرضها قناة ال بي سي LBC اللبنانية

بروفا.

مسافة أمان.

باب الحارة الجزء 10.

حرملك.

أسود.

سلاسل دهب.

تردد قناة ال بي سي LBC اللبنانية الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات

يمكنكم متابعة احدث المسلسلات الدرامية والبرامج المتنوعة من هذا التردد الجديد والذي يعمل على يوميًا على مدار 24 ساعة يوميًا بدون توقف، كما أن هذا التردد يعمل بشكل سليم دون مواجهة أى أعطال في البث من تشويش أو تقطيع.

القمر الصناعى التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC عرب سات 10730 (V) 27500 عمودي 3/4 عرب سات 11843 (H) 27500 أفقي 5/6 نايل سات 10776 (H) 27500 أفقي 5/6

البث المباشر لقناة ال بي سي LBC اللبنانية

وتتيح قناة LBC متابعة المحتوى الذى تعرضه عبر قناتها الفضائية من خلال موقعها الإلكترونى عبر الإنترنت “إل بي سي LBC اللبنانية“.