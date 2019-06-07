“الأحدث” تردد قناة الثانية المصرية على الساتل نايل سات 2019

تعد القناة الثانية المصرية ذات إنتشار واسع لذلك سنقوم بعرض تردد مصر الثانية على إشارة البث على القمر نايل سات، وأطلقت القناة الثانية عام 1961 جنبا إلى جنب شقيقتها قناة الأولى المصرية 1 واللتان تتبعان الهيئة الوطنية للإعلام. وتتميز هذه القناة بسعيها الدائم الى تعزيز ثقافة المواطن من خلال تقوية الجانب المعرفي لمصر حديثاً وقديماً الأمر الذي يعزز إنتماءه لهذه البلاد. وتقوم بإنتاج برامج سياسية وثقافية وإجتماعية وبرامج أخرى تهتم بالمرأة والأسرة، الفن، ومناحي مختلفة مثل الطبخ وغيرها. وسنقوم بعرض ترددات البث الخاصة بقناة الثانية المصرية في هذا المقال:

قناة مصر الثانية

تذيع القناة الثانية المصرية الأفلام الأجنبية التي يفضلها الجمهور، إضافة لأفلام السينما المصرية سواء الكوميدية أو الرومانسية وأخرى بتنصانيف مختلفة. ما يساعد على تقوية إستقطابها في ظل ظهور القنوات المصرية الحديثة التي تخصص قنوات للأفلام وتستهدف كل ما يبحث عنه المصريين.

وكما قلنا فإن هذه القناة العريقة يستند بثها على تغطية كل ما يخدم المواطن المصري، فتشمل برامجها الإذاعية الإقتصاد والتنمية وإطلاق برامج تحفز الشباب على بناء مصر الحديثة وفق إستراتيجات النماء التي تطمح لها الحكومة في رسم مستقبل مزدهر. ويعد تردد قناة الثانية المصرية ذات معدل بحثي عالٍ في جوجل، وقد أحتفظت القناة حتى الآن بالظهور عبر القمر نايل سات والتي تبث مباشرة من مبنى التلفزيون ماسبيرو، القاهرة.

برامج الثانية المصرية

برنامج بنصبح عليك، يتناول بشكل رئيسي الأخبار والقرارات اليومية من الرئاسة المصرية والحكومة. يبث في الساعة 8 صباحاً.

مصر جميلة

برنامج ملامح

أكلات وحكايا: يعرض يومياً في الساعة 12 ظهراً.

مصر 2030: يقوم بتسليط الضوء على مشاريع مصر القومية.

مقعد أمام الشاشة، يعمل على إستضافة فنانين لتقديم رؤية شاملة حول السينما المصرية في العقود الماضية

برنامج زينة: يهتم بكل ما هو متعلق بالمرأة

فاشون: برنامج يركز على الموضة على المستوى المحلي والعالمي من خلال تسليط الضوء على المعارض في هذا الشأن، يعرض يوم الجمعة في العاشرة ليلاً.

تردد قناة الثانية المصرية”الجديد” على القمر الساتل نايل سات 2019

القمر نايل سات التردد 11487 (H) FEC/SR 27500 – 5/6 الجودة SD

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