“الأحدث” تردد قناة الجزائرية وان..على القمر نايل سات 2019

إحصل على تردد قناة الجزائرية وان إحدى أشهر القنوات الخاصة في الجزائر. تبث على أتلانتيك بيرد 7 مع حزمة كبيرة من البرامج المتنوعة نجحت القناة في لفت إنتباه الجماهير مما جعلها القناة رقم واحد وذلك لأنها تبث أصنافاً من البرامج الهادفة السياسية والإجتماعية والترفهية وإلى ما ذلك. فهي تهتم بمناقشة كافة القضايا التي تشغل الرأي العام، والمجتمع بصورة عامة، مما يسمح بالتفاعل معها عبر إستضافة شخصيات بارزة تظهر في مقابلات تبث مباشرة، إضافة لذلك،تنوع البرامج الحوارية التي تسعى من خلالها إلى تقديم فكرة عما يدور في المجتمعات ومعالجة المشاكل عبر الحلول المناسبة في المجتمع الجزائري.







لمحة حول قناة الجزائرية وان

أنشأت في 2012، قناة تبث 24 ساعة في اليوم في ظهور مستمر، وسعت برامجها بعدد كبير من البرامج الإجتماعية، لتكون أقرب الى الجمهور العام عبر التركيز بشكل أساسي على التوغل في المجتمع ورصد كل معاناة والأوضاع على الدوام. مع بث أشكال من البرامج المتميزة في مجالات عديدة. بعض من برامجها الأكثر شهرة هي، سوق النسا، الجزائرية show، القصة ومافيها، ناس وحكايات.







كما لا تنسى الجانب الخاص بالطفل، فتقوم ببث برنامج” مع بشرى” المعني بإستضافة الأطفال في كل مرة، لفهم أحاسسيه ونمائه الذهني والفكري من خلال تلقيه الأسئلة من المذيعة.

كما أن قناة الجزائرية وان، نشطة في إعداد روبورتاجات متعلقة بقضايا المجتمع بشكل عام، فضلاً تخصيص برنامج رياضي Talk foot

المعني بالتطرق لكافة الأحداث والقضايا الرياضية مع آخر أخبار الرياضة في الجزائر، كما يستضيف جميع المنتسبين للكرة من لاعبين ومدربين.

تردد قناة الجزائرية وان على نايل سات







تبث القناة على القمر atlantic bird الذي يتبع المشغل يوتل سات، بجودة الشاشة عالية الدقة (صيغة HD) وبمعدل ترميز 27500.

إسم القناة El Djazairia One التردد 10922 معدل التصحيح 5/5