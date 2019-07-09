الأحدث.. تردد قناة سبيستون Spacetoon للأطفال الجديد 2019 على النايل سات

قناة سبيستون Space toon للاطفال، تعد من أقدم القنوات التى تقدم أفلام الكرتون والخيال العلمى، حيث استطاعت من خلال هذه الافلام جذب ملايين المشاهدين فى الوطن العربى، رافعة شعار «قناة شباب المستقل»، لكونها تعتمد على محتواها التليفزيونى الذى يعرض على شاشتها، بما يساعد بشكل كبير فى تنمية مهارات الأطفال وتطوير درجات ذكائهم منذ إنطلاق بثها التلفزيونى خلال الألفية الجديدة، كما اهتمت القناة بتقديم الاغانى الحصرية المتميزة خلال الفواصل الإعلانية مما زاد ذلك من شعبيتها بشكل كبير فزاد البحث عن “تردد قناة قناة سبيستون Space toon للاطفال الجديد 2019 على النايل سات“.

نبذه عن قناة سبيستون Space toon للاطفال

انطلق البث التليفزيونى لقناة سبيستون Space toon للاطفال فى مارس عام 2000، وكانت منذ نشأتها القناة الأولى والمفضلة لدى الأطفال في مصر وكافة الدول العربية، وحرصت القناة منذ تأسيسها على زرع الأخلاق وفق القيم الإسلامية الصحيحة، بجانب اهتمامها بتعليم الأطفال أساسيات وقواعد وحروف اللغة العربية ونطقها نطقا صحيحا بدون لحن أو خطأ، فأنشئت بذلك أجيال وقدمت لهم الكثير من المسلسلات الكرتونية وغيرها.

تتميز قناة سبيستون Space toon للاطفال بعرض الأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية، ومن أبرز الأفلام والمحتوى الأطفالى الذى قدمتها:

كونان.

انا وأختى.

الصياد.

الطوفان.

كما تقدم قناة سبيستون Space toon للاطفال ايضًا العديد من أفلام الأكشن الكرتونية التى تتميز بعرض هذا الأفلام فى قالب تشويقى مثير، بالإضافة للكثير من المسلسلات الكرتونية الترفيهية التى تتناسب مع أعمار الأطفال الصغار وتساعدهم على تنمية عقولهم وزرع غريزة التفكير، فيما تهتم قناة سبيستون Space toon للاطفال بعرض الأفلام التاريخية التى تسرد معلومات أساسية حول التاريخ والتراث بحيث يستوعبها عقل الطفل، بجانب ذلك تقدم القناة البرامج التعليمية الهادفة فى قالب ممتع وترفيهي.

تردد قناة سبيستون Space toon للاطفال الجديد 2019 على النايل سات

القمر الصناعى نايل سات التردد 11785 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودى FEC 3/4

في حالة وجود أي مشكلة في ضبط تردد قناة سبيستون يُمكنكم ترك تعليق بالاستفسار في أسفل المقال.