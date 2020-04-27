الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة ما هي وما فائدتها

أعلن محرك البحث الشهير “جوجل” اليوم عن حدث جديد واستثنائي عبر شعاره المعهود تواجده فوق صندوق البحث الخاص بمحرك البحث “Google” حيث يعتبر حدث جوجل اليوم حدثاً استثنائياً وذلك لأنه مغاير عن أحداث جوجل السابقة، حيث قامت جوجل باصطناع لعبة تهدف لتعليم لغة البرمجة بالترميز للأطفال وذلك أثناء المكوث في المنزل في فترة الحجر الصحي الذي يشهده العالم في الفترة الحالية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع بقاع الأرض، وتحاول جوجل من خلال حدث اليوم تعليم الأطفال وافادتهم من خلال اللعبة المدرجة من قبل جوجل في نتائج بحث العبارة الموضوعة في شعار جوجل لهذا اليوم، تفاصيل أكثر في هذا المقال:-

الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة

تنوي جوجل من خلال هذا الحدث إطلاق أكبر عدد ممكن من الألعاب عبر شعارها المتواجد في الصفحة الرئيسية، حيث أطلقت اليوم لعبة الترميز السهلة والبسيطة وتنوي اضافة المزيد من الالعاب من نفس النوع في الأيام القادمة، وما يثبت ذلك هو وجود صناديق فارغة بجانب لعبة الترميز الخاصة بهذا اليوم، كما ويوجد في وصف الصناديق الفارغة كلمة “قريباً” أي أنه قريباً سيتم اضافة اكبر عدد ممكن من الالعاب ذات نفس الهدف.

فوائد الالعاب في شعار جوجل المبتكر الرائج

تهدف جوجل بشكل أساسي من خلال الألعاب في شعارها إلى افادة الأطفال بألعاب بسيطة وسهلة تعلمهم لغة كبيرة الاستعمال وواسعة المجال التي هي لغة الترميز، حيث تعمل اللعبة على تنمية مهارات الأطفال عقلياً وتفكيرياً وتقنياً من خلال اللعبة المصنوعة من جوجل.