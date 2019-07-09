الاحدث.. استقبل الآن تردد قناة الظفرة الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة الظفرة الجديد 2019 على النايل سات، والذى يبحث عنه عدد كبير من متابعي القناة بعد تغييره، حيث تعتبر القناة من أبرز القنوات العربية التى تهتم بعرض مختلف المسلسلات الدرامية بالوطن العربي، حيث تقدم المسلسلات المصرية والعربية والخليجية والسورية بكافة المضامين التي تحتويها القصة الدرامية سواء كانت تعالج قضية اجتماعية أو ذات محتوى كوميدى أو عاطفي، فقد استحوذت قناة الظفرة خلال فترة انطلاقها على جذب ملايين المتابعين بالوطن العربي بكافة فئاتهم العمرية، واستطاعت أن تلبى رغبات وميول واذواق مشاهديها بعرض العديد من الأعمال الدرامية المختلفة؛ لتحقق بذلك درجة عالية من المشاهدات عبر بثها الفضائي.

نبذة عن قناة الظفرة

انطلق البث التليفزيوني لقناة الظفرة منذ 8 سنوات، ومقرها الرئيسي بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث يرجع سبب تسميتها بهذا الإسم نسبة لمنطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي في الإمارات، حيث تمتاز القناة بتقديم الكثير من البرامج المتنوعة بشتى المجالات المختلفة بهدف تلبية رغبات المشاهدين والمتابعين، كما تتمسك قناة الظفرة الإماراتية بالطابع والتقاليد والأعراف الخليجية فتبث الكثير من المسلسلات الدرامية الاجتماعية والعائلية التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية دون أى خدش للحياء العام؛ كما تحرص القناة على تقديم المحتوى الهادف الذي يساعد في تنوير عقول المشاهدين والمتابعين.

أبرز المسلسلات التي تعرض على قناة الظفرة خلال الشهر الجاري

مسلسل مريم.

مسلسل بنت اسمها ذات.

مسلسل سوالف طفاش.

مسلسل ذيب السرايا.

مسلسل القياضة 2.

مسلسل أبو جعفر المنصور.

مسلسل دهشة.

مسلسل حرائر.

مسلسل عذراء.

أبرز البرامج التي تعرض على قناة الظفرة

برنامج شيخ الحارة.

برنامج لين خمسة.

برنامج مساء الإمارات.

برنامج منصة المشاهير.

تردد قناة الظفرة الجديد 2019 على النايل سات

تعمل قناة الظفرة من خلال هذا التردد الجديد بشكل مجاني بدون اشتراك شهرى أو انقطاع وتشفير للبث على مدار اليوم.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12322 معدل الترميز 30000 الإستقطاب أفقي FEC 3/4

قناة الظفرة بث مباشر