تعتبر شركة we أو الشركة المصرية للاتصالات أكبر شركة اتصالات في مصر. تقدم هذه الشركة العديد من الخدمات، كما أنها تيسر على العملاء طرق التواصل من خلال قسم خدمة عملاء WE حيث يمكن للعميل الاستفسار عن كافة الخدمات مثل الاستعلام عن رصيد We بطرق مجانية أو بتكلفة أقل وحل المشاكل التي قد تواجه العملاء.

نبذة عن شركة we أو المصرية للاتصالات

شركة we هي أول شركة مصرية مساهمة، تنتمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقدم شركة وي عدة خدمات للهاتف المحمول وخدمات الإنترنت، كما أنها تقدم خدمات استضافة المواقع والشبكات الداخلية والتأمين المعلوماتي.

تم تأسيس شركة وي في اليوم الأول من يناير عام 1998، ويوجد مقر شركة وي الأساسي في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

الاستعلام عن الرصيد we

تقدم شركة we المصرية لعملائها طرق مختلفة للاستعلام عن الرصيد أو تجديد الباقة وبعض الخدمات الأخرى التي يرغب العملاء في الاستعلام عنها.

وذلك ليتمكن مستخدمي شبكة we من معرفة كود الاستعلام عن الرصيد WE وقيمة استهلاكهم للرصيد وتحديد موعد تجديد الباقة وي ومقدار استهلاك المكالمات والنت.

ومن بين هذه الطرق توجد طريقة الاستعلام عن الرصيد وي مجانية وطرق أخري يمكن من خلالها معرفة الرصيد وي ولكنها مدفوعة الأجر (أي ليست مجانية).

كيفية الاستعلام عن رصيد we مجانا

تستخدم هذه الطريقة المجانية للاستعلام عن الرصيد مجانا في WE ولكن يلزم اتصال الهاتف بشبكة الانترنت (أي يجب فتح بيانات الهاتف)، وبعدها من خلال تطبيق “we home internet” يمكن تحميله من متجر التطبيقات لنظام الأندرويد، لاستخدام هذه الخدمة.

يمكن للعميل التسجيل بحساب خاص به على هذا التطبيق باستخدام رقم الهاتف أو البريد الالكتروني.

ويتمكن العميل من خلال هذا التطبيق من معرفة استهلاك الرصيد وي والاستفادة من الباقات التي تقدمها شركة we لعملائها مجانا.

كود الاستعلام عن الرصيد we

يقوم العميل باستخدام الكود التالي من أجل الاستعلام عن رصيد WE ولكن هذه الطريقة ليست مجانية وتوجد تكلفة عن الاستعلام عن الرصيد وي من خلال كود معرفة الرصيد We هذا.

كود معرفة الرصيد وي *322# (نجمة 322 شباك)

يقوم العميل باستخدام هذا الكود.

ثم يضغط على زر الاتصال.

ينتظر وصول رسالة نصية.

هذه الرسالة تفصيلة من قبل الشركة موضحة قيمة الرصيد المتبقي في خط وي لدي العميل.

تكلفة خدمة الاستعلام عن الرصيد وي 50 قرشا لكل مرة.

رقم خدمة عملاء we المصرية

كباقي شركات الاتصال في مصر توفر شركة we المصرية رقم خدمة عملاء وي للتواصل مع الشركة حال وجود أي مشكلة تواجه العميل، مثل خدمة عملاء فودافون وغيرها من الشركات وذلك من خلال الاتصال علي الارقام التالية:

111 أو 01555000111