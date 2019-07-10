الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019| كيفية سداد فاتورة الهاتف المنزلي على الإنترنت

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري 2019، الذي يبحث عنه الكثير من الناس هذه الأيام، وتكون فاتورة شهر يوليو عن الثلاث شهور السابقة، ويمكن الاستعلام عن الفاتورة برقم التليفون فقط، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط المنزلي بالاسم ورقم التليفون، عبر الموقع الإلكتروني لشركة WE، ويرجى الانتباه إلى أهمية تسديد فاتورة الهاتف في موعدها، حيث أن تأخر سدادها يؤدي إلى فرض غرامات على المستخدم، ثم في النهاية قد يؤدي عدم الدفع إلى فصل الخدمة عن الهاتف، وسنذكر لكم في هذا الموضوع، كيفية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي بالخطوات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو

يبدأ سداد فاتورة الخط الأرضي منذ منتصف شهر يوليو الجاري اي 15يوليو 2019، ويستمر السداد إلى منتصف شهر 8، مع ضرورة السداد في الموعد حيث يعطى في هذه الفترة إنذار بقطع الخدمة في حالة عدم سداد الفاتورة الأرضية، ويمكنك الاتصال برقم 111 للاستعلام عن الفاتورة مع إدخال رقم الهاتف، ويمكن الاستفسار عنها من خلال الموقع الإلكترونية لشركة الاتصالات WE.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

في البداية يتم فتح رابط موقع الاتصالات we .

اختيار الاستعلام عن الفاتورة.

كتابة كود المحافظة ورقم التليفون.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك سداد فاتورة الهاتف الأرضي، من خلال فوري وماكينة ATM. كما يمكن سدادها إلكترونيا، عن طريق موقع الشركة من خلال بطاقة الائتمان. ومن خلال فروع شركة We يمكن سدادها بسهولة .

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو تسدد عن شهر أبريل ومايو ويونيو، وتكون عادة قيمتها 45 جنيها لمن لا يستخدم الهاتف الأرضي في المكالمات، بل يستخدمه فقط في توصيل خدمة الإنترنت المنزلي.