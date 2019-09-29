الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر أكتوبر عبر الشركة المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019، خلال أيام سوف تتيح الشركة المصرية للاتصالات معرفة قيمة التليفون الأراضي لشهر أكتوبر 2019، يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاث شهور ( شهر يناير، شهر أبريل، شهر يوليو، شهر أكتوبر)، ومن خلال هذه المقالة نساعدكم في كيفية سداد الفواتير، من خلال توفير رابط الشركة المصرية للاتصالات لسداد الفواتير إلكترونياً.







علي جميع العملاء الالتزام بسداد فاتورة شهر أكتوبر في المواعيد المحددة حتي لا تفرض عليه غرامة تأخير، حيث وضعت شركة المصرية للاتصالات فترة سماح لعملائها مدتها 30 يوماً، من تاريخ إصدار الفواتير، وبعدها يستقبل فقط العميل، ثم تفصل الخدمة، وتفرض غرامة قيمتها عشرة جنيهات.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر







يبدأ الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر يوم 15 من الشهر، وتستمر حتي 15 نوفمبر الذي يليه، وأتاحت الشركة طرق للسداد بكل سهولة من خلال المنزل وهو موقع إلكتروني، دون الذهاب إلي السنترال أو الشركة ذاتها، كما يمكن السداد عبر فوري.

كما وضعت الشركة المصرية للاتصالات رقماً 111 وهو خدمة العملاء فقط علي كل متصل الإجابة علي الأسئلة من رقم التليفون وكود المحافظة ويمكن السداد عبر رقم خدمة العملاء، تعمل المصرية للاتصالات علي تقديم بعض المزايا والعروض لكل عملائها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019







أصبح لا يمكن الاستغناء عن التليفون الأرضي في كل منزل نظراً لارتبطه بالأنترنت التابع لشركة تي داتا، حيث أنه إذا لم يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي تنقطع خدمة الأنترنت، ونظراً لأهمية الأنترنت يتم السرعة في دفع فواتير التليفون الأرضي، وقد وفرت المصرية للاتصالات طرق عدة لسداد الفواتير عبرها:

السداد عن طريق آمان وفوري.

السداد بالفيزا عبر موقع المصرية للاتصالات.

السداد عن طريق الذهاب إلي الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات معرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019

تأتي الخطوة الأخيرة لمعرفة فاتورة شهر أكتوبر، وهي خطوات الاستعلام إلكترونياً عن قيمة الفاتورة، لذلك نوفر لكم الموقع الرسمي لبوابة الشركة المصرية للاتصالات، كما نوفر الخطوات بكل سهولة لتظهر أمامك الفواتير خلال ثواني.

الدخول عبر الشركة المصرية للاتصالات من هنا. إدخال كود المحافظة التابع لها. إدخال رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه. الضغط علي زر إظهار الفواتير.