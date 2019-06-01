طريقة استقبال البث الأرضي الرقمي للتلفزيون المصري شاهد الخطوات بالفيديو

بدء البث الأرضي الرقمي للتلفزيون المصري بالتشغيل في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد أن من تطوير محطات البث الرقمي الأرضي في كافة المحافظات من اجل أن يستطيع جميع جماهير المحبة لكرة القدم مشاهدة بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بشكل مجاني بدون الحاجة للاشتراك في باقة بي ان سبورت الرياضية، وذلك عن طريق رسيفرات متطورة سوف يتم طرحها بالأسواق لكي يستطيع أصحاب التليفزيونات القديمة والشاشات العادية بالتقاط البث الرقمي، حيث هناك العديد من الشاشات الجديدة التي تعمل علي استقبال البث الرقمي دون شراء رسيفرات.

كيفية استقبال البث الرقمي الأرضي في مصر

هناك بعض الشاشات يوجد بها تقنية تحويل الإشارة من أنالوج لـ ديجيتال لذا يجب توصيل السلك بالإرسال الموجود أعلى سطح المنزل حتي تستطيع التقاط البث بإشارة قوية بالإضافة يمكن التقاط القنوات بجودة عالية الوضوح وهي (HD) بعكس الشاشات التقليدية التي بحاجة لشراء أجهزة الاستقبال البث الأرضي الرقمي.

رفقنا لحضراتكم مقطع فيديو يوضح كيفية مشاهدة جميع مباريات أمم إفريقيا “بشكل مجاني” عن طريق البث الرقمي الأرضي، علما بان قوة البث تختلف من منطقة إلي اخري، وذلك بسبب بعد المحطات المركزية، سنوضح في هذا التقرير كيفية استقبال البث بطريقة سهلة فرجاء تابعوا معانا.

الطريقة الأولى

في حال كون شاشتك الخاصة بك تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي أولا يجب أن نقوم بتركيب الإرسال الخاص بك من ثم نقوم بتوجيه نحو محطة الإرسال التابعة لمحافظتك من ثم نقوم بتوصيل الكابل الخاص بالإرسال بالمدخل الخاص به في الشاشة (RF) من ثم نقوم علي قائمة الإعدادات للبحث عن الإرسال الرقمي الخاص بالقنوات الرياضية الأرضية، علما بانه يمكن ضبط تردد قناة تايم سبورت Time Sport علي النايل سات وحفظها ضمن قائمة القنوات الأخري بجهاز الرسيفر الداخلي للشاشة الاتش دي أو الفور كيه.

الطريقة الثانية