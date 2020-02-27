تردد قناة البحرين الرياضية bahrain sport على عرب سات

قناة البحرين الرياضية ” bahrain sport HD”قناة مخصصة للرياضة تبث من مقرها في مدينة عيسى.وتابعة لوزارة الإعلام، وتحقق إنتشاراً كبيراً إذ يلجأ لها الجمهور البحريني لمشاهدة الدوريات المحلية لجميع الألعاب الكروية، القناة مجانية غير مشفرة وتنقل أهم البطولات كدوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني.

قناة البحرين الرياضية

وتستقطب الجمهور المحلي بشكل أكبر من خلال النقل المباشر لمبارات دوري كرة القدم البحريني، دوري كرة السلة البحريني، دوري كرة اليد البحريني، ودوري كرة الطائرة. وتخصص قناتين على القمر عرب سات بدر تقد تعرضان محتوى مماثل في الوقت نفسه أو يكون مختلفاً لإستيفاء مباريات حية أخرى تتصادم في ذات التوقيت.

وباتت القناة معروفة أكثر من أي وقت على المستوى العربي. ببثها محتوى رياضي مميز في شكل برامج تبث صباحاً ومساءاً. تستهدف إتجاهات عديدة في عالم الرياضة، تهتم قناة البحرين الرياضية بالتغطيات المكثفة لأهم البطولات العربية والعالمية. وقناة نشطة في إستعراض الأخبار الرياضية بما يتعلق بالمنافسات وكل النشاطات ذات الصلة عالمياً.

برامج قناة البحرين الرياضية

برنامج في التسعين

المدرج

الملعب

تكتيك

وتنقل القناة مباريات المنتخب الوطني في المنافسات الدولية مثل كأس العالم. كما تغطي بعض البطولات العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين. كما تنقل سباقات الفورمولا وان التي تقام على حلبة البحرين الدولية.

تردد قناة البحرين الرياضية على بدر 2020

القمر التردد الإستقطاب ترميز عرب سات 12226 أفقي 3/4



