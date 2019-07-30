البحرين بؤرة عمل شركة أمازون “للدعم السحابي AWS” في الشرق الأوسط

قامت شركة أمازون بالإعلان عن توسيع الشبكة العالمية للدعم السحابي الخاصة بالشركة “أمازون ويب سيرفيسز AWS” عبر إنشائها و إطلاقها مراكز بيانات جديدة في دولة البحرين لتكون البحرين بؤرة عمل شركة أمازون “للدعم السحابي” في الشرق الأوسط وقالت شركة أمازون في بيان إعلانها عن مراكز بياناتها الجديدة في الشرق الأوسط. أنها سوف تجلب تقنيات سحابية متقدمة للمنطقة سوف تلعب دوراً مهماً في فتح أُفق جديدة في التحول الرقمي و التعاون و ريادة الأعمال

ومن المقرر أن الأثر الإيجابي الناتج عن خدمات أمازون السحابية سوف يشمل الشركات الناشئة والشركات القائمة بالطبع و المطورين بالإضافة للجمعيات الغير ربحية والمؤسسات التعليمية والشق الحكومي حتى تكون هذه المنظمات والمؤسسات قادرة من الآن على إستخدام وتشغيل أمازون ويب سيرفيسز AWS في منطقة الشرق الأوسط لتشغيل و إدارة خدماتها وتطبيقاتها وتقديم الدعم لعملائهم الموزعين على جميع أنحاء المنطقة

و أوضحت شركة أمازون شركائها الذين يدعمون خدمات AWS الشرق الأوسط في المنطقة وشملت القائمة عدد من المؤسسات منها:

المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط (ACME)

ياش تكنولوجيز

ThingLogix

رفع الطاقة

راك سبيس

ديلويت

انتيغرا

وعدد من الشركات الأخرى والتي بإمكانك الاطلاع عليها

ويمكنك التسجيل و استخدام الخدمات السحابية AWS الخاصة بـ شركة أمازون في الشرق الأوسط من خلال رابط صفحة التسجيل

ومن الجدير ذكره أن شركة مايكروسوفت قامت أيضاً بانشاء مراكز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدماتها السحابية لتكون مركزها الرئيسي لمنصات الذكاء الأصطناعي و منصة Assure و Office 365 وخدماتها الأخرى التي تقدمها في الشرق الأوسط

مع تحيات موقع كلمة دوت أورج