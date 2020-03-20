البحرين..رابط البوابة التعليمية edunet لشروحات المحتوى الرقمي التعليمي

نطرح رابط البوابة التعليمية edunet في مملكة البحرين، حيث تشتمل على خدمات متكاملة تخدم الطالب بشكل مباشر مثل معرفة الدرجات والجدول الدراسي ومتابعة الحضور والغياب، وقد تم تفعيل خدمة المحتوى التعليمي الرقمي، حيث تكثف المدارس إنتاج أنشطة الشروحات للمواد والإثراءات المرئية التي ستدرج في الموقع edunet.bh بما يسمح للطلبة والطالبات التعلم عن بعد- الأمر الذي يضمن عدم إنقطاع التعلم في ظل توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

البوابة التعليمية

وقررت الحكومة البحرينية إيجاد بديل للتعليم خارج نطاق المدارس، بإستفادة الطلاب من شروحات المواد التعليمية التي يقدمها المعلمون ذو الكفاءة عبر قناة البحرين الرياضية بما في ذلك الحصص التعليمية على موقع البوابة التعليمية بالدخول بواسطة إسم المستخدم وكلمة المرور.

ويمكن للطلاب الإطلاع على دليل الدروس لجميع المراحل الدراسية المقدمة من خلال موقع بوابة التعليم، للإستفادة من دروس مناهج التعليم الحكومي. بشكل مجاني، وفيما يخص تضمين الشروحات في تلفزيون البحرين إبتدءا من الأحد نقدم الجدول ليوم الأحد 22 مارس 2020.

تردد قناة البحرين الرياضية

تردد قناة bahrain sport hd على badr 4 التردد 12226 القمر عرب سات القطبية أفقي معدل ترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 3/4

يمكن من خلال التردد المدرج في الجدول أعلاه، إستقبال إرسال قناة البحرين الرياضية بجودة اتش دي، بمجرد إدخال بيانات التردد في جهاز الرسيفر لديك وذلك بملئ الخانات المطلوبة بعد تحديد القمر الصناعي عرب سات، وسيكون إلتقاط bahrain sport بإشارة قوية بلا أي إنقطاع أو تشويش. إذا واجهت أي مشكلة فلا تتردد في ترك تعليق أسفل المقال.