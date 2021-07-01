الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات يوليو 2021 وتردد أون تايم سبورتس الجديد

ننشر الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات بدايةً من اليوم 1 يوليو 2021، وذلك بعد أن انتهت ترددات 10 قنوات على النايل سات بانتهاء يوم 30 يونيو 2021، ومن أبرز القنوات التي تغيرت تردداتها قناة أون تايم سبورت وقناة أون وقناة دي إم سي وقناة دراما والنهار والقاهرة والناس والحياه.

الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات يوليو 2021

وجاءت الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات وفق ما يلي:

1- التردد الجديد لقناة on الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- التردد الجديد لقناة dmc الفضائية.

الترددك 12092 رأسى.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

3- التردد الجديد لقناة Dmc دراما الفضائية

التردد: 11449 أفقي نايل ساتال.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

4- التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس.

التردد: 11861 رأسي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

5- التردد الجديد لقناة سي بي سي الفضائية

التردد: 11785 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

6- التردد الجديد لقناة Cbc سفرة

التردد 11488 أفقي.

معدل الترميز 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

7- التردد الجديد لقناة القاهرة والناس

التردد 11765 أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

8- التردد الجديد لقناة الحياة.

التردد 12207 عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

9- التردد الجديد لقناة ten الفضائية

التردد 11842 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6 .

10- التردد الجديد لقناة النهار الفضائية

التردد 11785 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

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