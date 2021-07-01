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الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات يوليو 2021 وتردد أون تايم سبورتس الجديد

بواسطة إسلام عوض
الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات يوليو 2021 الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات يوليو 2021

ننشر الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات بدايةً من اليوم 1 يوليو 2021، وذلك بعد أن انتهت ترددات 10 قنوات على النايل سات بانتهاء يوم 30 يونيو 2021، ومن أبرز القنوات التي تغيرت تردداتها قناة أون تايم سبورت وقناة أون وقناة دي إم سي وقناة دراما والنهار والقاهرة والناس والحياه.

الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات يوليو 2021

وجاءت الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على نايل سات وفق ما يلي:

1- التردد الجديد لقناة on الفضائية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11861 رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- التردد الجديد لقناة dmc الفضائية.

  • الترددك 12092 رأسى.
  • معدل ترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

3-  التردد الجديد لقناة Dmc دراما الفضائية

  • التردد: 11449 أفقي نايل ساتال.
  • معدل ترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4.

4- التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس.

  • التردد: 11861 رأسي نايل سات.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

5- التردد الجديد لقناة سي بي سي الفضائية

  • التردد: 11785 رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

6- التردد الجديد لقناة Cbc سفرة

  • التردد 11488 أفقي.
  • معدل الترميز 5/6.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.

7- التردد الجديد لقناة القاهرة والناس

  • التردد 11765 أفقي.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

8- التردد الجديد لقناة الحياة.

  • التردد 12207 عمودي.
  • معدل الترميز  27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

9- التردد الجديد لقناة ten الفضائية

  • التردد 11842 أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6 .

10- التردد الجديد لقناة النهار الفضائية 

  • التردد 11785 رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 4/3.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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