فى الفترة الأخيرة قامت مجموعة من القنوات الفضائية المشهورة بتغير كافة تردداتها على النايل سات، حيث سينتهى العمل بالترددات القديمة يوم 30 يونيو 2021، كما قامت القنوات بالإعلان عن الترددات الجديدة وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم أحدث الترددات الجديدة لمجموعة من القنوات الفضائية.

الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على النايل سات

تردد قناة أون ON الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11861

الإستقطاب: رأسى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة النهار الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11785

الإستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة CBC سى بى سى الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11785

الإستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة CBC Sofra سى بى سى سفرة الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11488

الإستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة dmc دى أم سى الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 12092

الإستقطاب: رأسى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة dmc دراما الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11449

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ten الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11842

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة القاهرة والناس الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11765

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحياة الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 12207

الإستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة تايم سبورتس الجديد