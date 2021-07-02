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الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على النايل سات

بواسطة عزت محمد

فى الفترة الأخيرة قامت مجموعة من القنوات الفضائية المشهورة بتغير كافة تردداتها على النايل سات، حيث سينتهى العمل بالترددات القديمة يوم 30 يونيو 2021، كما قامت القنوات بالإعلان عن الترددات الجديدة وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم أحدث الترددات الجديدة لمجموعة من القنوات الفضائية.

1 الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على النايل سات
2 تردد قناة أون ON الجديد
3 تردد قناة النهار الجديد
4 تردد قناة CBC سى بى سى الجديد
5 تردد قناة CBC Sofra سى بى سى سفرة الجديد
6 تردد قناة dmc دى أم سى الجديد
7 تردد قناة dmc دراما الجديد
8 تردد قناة ten الجديد
9 تردد قناة القاهرة والناس الجديد
10 تردد قناة الحياة الجديد
11 تردد قناة تايم سبورتس الجديد

الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على النايل سات

تردد قناة أون ON الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11861
  • الإستقطاب: رأسى
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة النهار الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11785
  • الإستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة CBC سى بى سى الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11785
  • الإستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة CBC Sofra سى بى سى سفرة الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11488
  • الإستقطاب: أفقى
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة dmc دى أم سى الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الإستقطاب: رأسى
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة dmc دراما الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11449
  • الإستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ten الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11842
  • الإستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة القاهرة والناس الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11765
  • الإستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحياة الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 12207
  • الإستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة تايم سبورتس الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11861
  • الإستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
عزت محمد

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