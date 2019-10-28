الترددات كافة لقنوات الكأس المفتوحة HD على كل الأقمار

قناة الدوري والكأس هي قناة رياضية أنشئت على أساس نقل البطولات الكروية العالمية والدوريات والمحلية والدولية، أصبحت الكأس قناة متميزة بمحتواها الرياضي جنباً الى جنب قناة الجزيرة الرياضية (سابقا)، منذ إنطلاقها في 28 أبريل 2006، وتعد هي القناة المفضلة لدى عشاق الرياضة، على نطاق واسع لا سيما في الخليج العربي. والتي يمكن إلتقاظ إشارة تبث على العرب سات







ولا تزال قناة الكأس تحافظ شعبيتها في العديد في مختلف الأقطار العربية. وتملك عدد غير قليل من حقوق البث المتعلقة بدوري كأس آسيا، إضافة إلى الدوري الممتاز لبعض بلدان المغرب العربي والدوريات والكؤوس في دول الخليج مثل دوري نجوم قطر، الدوري الكويتي، كأس الخليج.

ومن أشهر برامجها هو ” المجلس” كمالك عشرات المذيعين والمراسلين أشهرهم خالد جاسم، كما أنها تبث عدد آخر من برامجها كما الآتي: 90 دقيقة، الحكم،فض فض، جرايد” في أستديوهاتها بنقل هوائي مباشرة.







قنوات الكأس المجانية 2019

تتم إتاحة القنوات القطرية الرياضية ضمن باقات قنوات الكأس – بشكل مجاني – بدون تشفير لكن تملك في نفس الوقت قنوات مشفرة أخرى تتطلب إشتراكات شهرية. نحن نستعرض القنوات المجانية التابعة لقنوات الكأس حيث يمكن إستقبال بثها في أي وقت دون أي صعوبات.

تبث قناة الكأس الرياضية على القمر nilesat، بجودة دقة الشاشة (HD)، ويستمر العرض المرئي بإمتداد 24 ساعة، مع تخصيص التردد: 11919 أفقي وترميز 27500

ويضم التردد السابق قنوات الكأس المفتوحة كالتالي على نايل سات:







Alkass one HD

Alkass two HD

Alkass four HD

القمر التردد الإستقطاب عرب سات بدر- 4 12245 عمودي نايل سات 11919 أفقي

علماً ان قناة alkass HD three من القنوات المشفرة لذلك لا يمكن توفر ترددها للإستقبال البثي المباشر، جنبا إلى جنب ALkasss hd three، ALkass hd six، Alkass hd seven، Alkass hd eight التي تعتمد التشفير الدائم، ويمكن مشاهدتها من خلال إبرام إشتراك بتكلفة شهرية أو سنوية مع مجموعة القناة.

كما تبث قناة الكأس القطرية على القمر ASIASAT 5، بالتردد 3660 بإتجاه 100.5 ° E، بالإستقطاب العمودي، ومعدل التصحيح 3/4

تردد قناة الكأس على القمر جالكسي

القمر التردد الإستقطاب الترميز جالكسي 97° W 12184 أفقي 27500 آسيا سات 3660 عمودي 27500

لقد قمنا بعمل مقال متضمن التردد الجديد الخاص بقناة الكأس الرياضية Alkass Sports Channels، وهي من القنوات المحترفة في تقديم محتوى رياضي يهم الجماهير في الخليج والعالم العربي. حيث ان الترددات السابقة تتيح الإستقبال التلفزي الفوري لقنوات الكأس المفتوحة والمجانية بدون ان اي خطوات إضافية. إذا أعجبك مقال تردد قناة الكأس 2019، يمكنك مشاركته على مواقع التواصل في تويتر أو فيسبوك.