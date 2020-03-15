تردد قناة العين دروس..التعليمية السعودية iEN tv على عرب سات     

قناة العين iEN tv هي مجموعة قنوات بعدد 17 باقة تستهدف التعليم المجاني عبر هيلكلة برامج تقوم على تقديم الدروس المبسطة والشروحات الإحترافية طبقاً للمواد الدراسية التي يتلقاها الطلاب داخل المدارس السعودية، . عادة ما يلجأ لها الطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية بدءاً من أول إبتدائي والإعدادي حتى ثالث ثانوي، وذلك للإستفادة بشكل رئيسي من الحصص المباشرة من خلال الشروحات الدقيقة والسلسة التي ستساهم بالتالي في رفع المحصول الدراسي.

قناة العين

والعين هي قناة تهدف لإتاحة محتوى تعليمي مرئي وهي وسيلة بديلة لتلقي الدروس المجانية. ونظراً لتعدد الوساط الرقمية الأخرى مثل youtube الذي من خلال قناة (عين دروس) يتم توفير مكتبة ضخمة من مقاطع الفيديو – تتضمن محتوى الدروس إستناداً لمناهج وزارة التربية والتعليم.

وكقناة تعليمية تتبع وزارة التعليم في المملكة السعودية. تجلب الشروحات المرئية بشكل مبسط التي تكون متوفرة للطالب مجاناً لتكون في متناوله في أي وقت يرغب في الحصول على جرعات من الحصص التعليمية المتاحة، ما يزيد منسوب التحصيل العلمي للطالب دائماً.

ترتكز قنوات العين على منح دروس في مناهج مثل: المادة الإنجلينزية، الرياضيات، الفيزياء، كيمياء، وغيرها من المقررات الدراسية التي تدرس في غرف المدارس العامة في السعودية. ولا تقتصر القناة على مرئيات الشروحات الخاصة بالمقررات التعليمية. في الجانب الآخر، تذيع المعلومات في العلم والأكتشافات والدراسات العلمية بعضها تسرد في تقارير مصورة مدبلجة دولية. بما في ذلك الفيديوهات التوعية المتنوعة التي تهم أفراد الأسر.

تردد قناة العين التعليمية على بدر سات 2020

تردد قناة iEN tv على badr

التردد 12437 الإستقطاب عامودي القمر عرب سات معامل تصحيح الخطأ أوتوماتيك معدل ترميز 27500

وأما من خلال الأقمار الصناعة فيتم بث إرسال قناة العين على القمر الصناعي عرب سات بالتردد 12437 رأسي، وسيكون بإمكانك إلتقاط إشارة قناة العين السعودية بشكل فوري، بمجرد تنزيل بيانات الترددات في جهاز الرسيفر لديك ثم حفظها، لتكون القناة التلفزيونية ظاهرة عندك تحت إسم iEN tv في قائمة القنوات، ليسهل عليك مطالعة كامل الدروس والإستفادة بأقصى حد من جميع الشروحات المرئية المبسطة الخاصة لكل مراحل التعليم العام في المملكة، والتي تعد حقاً قناة العين مفتاحاً للنجاح وتحسين نواتج التعلم.