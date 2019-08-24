“التردد الجديد ” تردد قناة sbc السعودية على النايل سات والعربسات

تردد قناة sbc السعودية أصبح في مقدمة عمليات البحث في هذه الفترة، بحثا عن احدث تردد لقناة (إس بي سي” المفتوحة، حيث يعمل على بث قناة sbc هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، حيث حلت القناة محل قناة الثقافية، بعد اغلاقها، واصبحت قناة sbc تقدم المزيد من المحتوى الترفيهي، لما تقدمه من مسلسلات تليفزيونية وبرامج حصرية على شاشة القناة، ومن خلال تردد القناة يمكنكم اضافتها الى مفضلة القنوات الفضائية التي تتابعونها على الاقمار المختلفة، (نايل سات – عرب سات – بدر 4 – استرا سات).
من أشهر البرامج التي تقدمها قناة sbc برنامج الدوري مع وليد، والذي كان جانب مهم في البحث عن تردد قناة sbc السعودية على النايل سات، حيث يذاع البرنامج يومياً مباشر على شاشة SBC في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد في الساعة 2 فجراً، والثالثة عصراً، هذا بالاضافة الى استضافة نجوم على قناة sbc السعودية تحت شعار #عينك_علينا.
تردد قناة SBC
الجدول التالي يوضح تردد قناة sbc على الأقمار الصناعية بأعلى الجودات وأقوى ‘شارة.
|القمر
|تردد sbc
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح /الخطأ
|النايل سات
|12284
|27500
|رأسي
|6/5
|العرب سات
|11230
|27500
|أفقي
|6/5
|نايل سات HD
|12149
|27500
|افقي H
|5/6
|عربسات بدر ٤
|12015
|27600
|V
|3/4
|استرا سات
|1256
|27500
|H
|5/6
تردد قناة sbc الجديد على النايل سات والعرب سات
أضافت صفحة قناة sbc تويتر التردد الجديد على القناة والذي يوضح احدث ترددات sbc المفتوحة من خلال تغريدة على صفحتها بتويتر.
وبالتالي يمكنكم متابعة القناة على الأقمار الصناعية من خلال التردد والاستمتاع بمشاهدة برنامج الدوري مع وليد والعديد من البرامج الأخرى، ونوضح مواعيد عرض البرنامج في مناطق مختلفة من السعودية.
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