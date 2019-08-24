“التردد الجديد ” تردد قناة sbc السعودية على النايل سات والعربسات

تردد قناة sbc السعودية أصبح في مقدمة عمليات البحث في هذه الفترة، بحثا عن احدث تردد لقناة (إس بي سي” المفتوحة، حيث يعمل على بث قناة sbc هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، حيث حلت القناة محل قناة الثقافية، بعد اغلاقها، واصبحت قناة sbc تقدم المزيد من المحتوى الترفيهي، لما تقدمه من مسلسلات تليفزيونية وبرامج حصرية على شاشة القناة، ومن خلال تردد القناة يمكنكم اضافتها الى مفضلة القنوات الفضائية التي تتابعونها على الاقمار المختلفة، (نايل سات – عرب سات – بدر 4 – استرا سات).

من أشهر البرامج التي تقدمها قناة sbc برنامج الدوري مع وليد، والذي كان جانب مهم في البحث عن تردد قناة sbc السعودية على النايل سات، حيث يذاع البرنامج يومياً مباشر على شاشة SBC في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد في الساعة 2 فجراً، والثالثة عصراً، هذا بالاضافة الى استضافة نجوم على قناة sbc السعودية تحت شعار #عينك_علينا.

تردد قناة SBC

الجدول التالي يوضح تردد قناة sbc على الأقمار الصناعية بأعلى الجودات وأقوى ‘شارة.

القمر تردد sbc معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح /الخطأ النايل سات 12284 27500 رأسي 6/5 العرب سات 11230 27500 أفقي 6/5 نايل سات HD 12149 27500 افقي H 5/6 عربسات بدر ٤ 12015 27600 V 3/4 استرا سات 1256 27500 H 5/6

تردد قناة sbc الجديد على النايل سات والعرب سات

أضافت صفحة قناة sbc تويتر التردد الجديد على القناة والذي يوضح احدث ترددات sbc المفتوحة من خلال تغريدة على صفحتها بتويتر.

انتظرونا في برنامجكم #الدوري_مع_وليد اليوم في تمام الساعة 11 مساءً على قناة #sbc عبر الترددات التالية : pic.twitter.com/JGuWUu1gs5 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 23, 2019

وبالتالي يمكنكم متابعة القناة على الأقمار الصناعية من خلال التردد والاستمتاع بمشاهدة برنامج الدوري مع وليد والعديد من البرامج الأخرى، ونوضح مواعيد عرض البرنامج في مناطق مختلفة من السعودية.