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“التردد الجديد ” تردد قناة sbc السعودية على النايل سات والعربسات

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“التردد الجديد ” تردد قناة sbc السعودية على النايل سات والعربسات
تردد قناة sbc نايل سات

تردد قناة sbc السعودية أصبح في مقدمة عمليات البحث في هذه الفترة، بحثا عن احدث تردد لقناة (إس بي سي” المفتوحة، حيث يعمل على بث قناة sbc هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، حيث حلت القناة محل قناة الثقافية، بعد اغلاقها، واصبحت قناة sbc تقدم المزيد من المحتوى الترفيهي، لما تقدمه من مسلسلات تليفزيونية وبرامج حصرية على شاشة القناة، ومن خلال تردد القناة يمكنكم اضافتها الى مفضلة القنوات الفضائية التي تتابعونها على الاقمار المختلفة، (نايل سات – عرب سات – بدر 4 – استرا سات).

من أشهر البرامج التي تقدمها قناة sbc برنامج الدوري مع وليد، والذي كان جانب مهم في البحث عن تردد قناة sbc السعودية على النايل سات، حيث يذاع البرنامج يومياً مباشر على شاشة SBC في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد في الساعة 2 فجراً، والثالثة عصراً، هذا بالاضافة الى استضافة نجوم على قناة sbc السعودية تحت شعار #عينك_علينا.

تردد قناة SBC

الجدول التالي يوضح تردد قناة sbc على الأقمار الصناعية بأعلى الجودات وأقوى ‘شارة.

القمرتردد sbcمعامل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح /الخطأ
النايل سات1228427500رأسي6/5
العرب سات1123027500أفقي6/5
نايل سات HD1214927500افقي H5/6
عربسات بدر ٤1201527600V3/4
استرا سات125627500H5/6

تردد قناة sbc الجديد على النايل سات والعرب سات

أضافت صفحة قناة sbc تويتر التردد الجديد على القناة والذي يوضح احدث ترددات sbc المفتوحة من خلال تغريدة على صفحتها بتويتر.

وبالتالي يمكنكم متابعة القناة على الأقمار الصناعية من خلال التردد والاستمتاع بمشاهدة برنامج الدوري مع وليد والعديد من البرامج الأخرى، ونوضح مواعيد عرض البرنامج في مناطق مختلفة من السعودية.

تردد sbc
الدوري مع وليد

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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